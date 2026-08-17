Sudan; 40.000 raseljenih iz regije Qaisan nakon eskalacije sukoba

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), organizacija "Podrška žrtvama Darfura" objavila je u ponedjeljak da je oko 40.000 stanovnika Qaisana i okolnih područja potražilo utočište u područjima uključujući "Deem Saad", "Wad Al-Mahami" i "Al-Kar", od kojih je većina žena, djece i starijih osoba.

Organizacija je objavila da su neke raseljene osobe prešle rijeku čamcem u kišnim uslovima i početkom jesenje sezone, napuštajući svoje domove i izvore prihoda u potrazi za sigurnijim područjima.

Organizacija je također izrazila zabrinutost zbog uništenja mosta između "Bekurija" i "Amore" u Qaisanu nakon artiljerijskog granatiranja sudanske vojske, rekavši da je ovaj most bio jedna od glavnih ruta za kretanje ljudi i transfer robe i hrane.

Organizacija je, pozivajući na zaštitu civila i prekid ciljanja infrastrukture, pozvala na istragu napada i krivično gonjenje njegovih počinilaca.

Ovaj novi val raseljavanja dogodio se nakon što su Snage za brzu podršku preuzele kontrolu nad gradovima Qaisan i Al-Karamak u državi Plavi Nil krajem prošle sedmice nakon intenziviranja borbi.

Sudan je u ratu između vojske i Snaga za brzu podršku od aprila 2023. godine; Rat koji je, prema ovom izvještaju, do sada ostavio najmanje 59.000 mrtvih, oko 13 miliona raseljenih i više od 30 miliona ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć.