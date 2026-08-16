Broj šehida izraelske agresije dostigao je 4.346

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libansko Ministarstvo zdravstva danas je u svojoj statistici objavilo da je od 2. marta zabilježeno 4.346 šehida i 12.301 povrijeđenih kao rezultat agresije okupacionog režima.

Izraelski režim je 2. marta pokrenuo masovni napad na Liban, u kojem je ubijen i ranjen veliki broj libanonskih građana i raseljeno više od milion ljudi, a dijelovi juga zemlje ostaju pod okupacijom režima.

U međuvremenu, Liban i izraelski režim su prošlog mjeseca, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, potpisali "okvirni sporazum", sporazum koji ima za cilj okončanje rata između izraelskog režima i Hezbolaha. Sporazum je postignut nakon nekoliko rundi direktnih pregovora između dvije strane u Washingtonu. Međutim, sporazum se suočio i s kritikama.

Kritičari ukazuju na nejasnoću u pravnom statusu sporazuma i nedostatak jasnog vremenskog okvira za povlačenje izraelskih snaga.