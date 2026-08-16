Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Abu Alaa al-Walai, generalni sekretar iračkih brigada Sayyid al-Shuhada kritikovao je stanje suvereniteta zemlje i naglasio da su bogatstvo i resursi Iraka pod kontrolom Amerike i da je, dok ekonomske i finansijske odluke Bagdada ne budu nezavisne, nemoguće govoriti o potpunom iračkom suverenitetu.

U poruci, Al-Walai je opisao irački suverenitet kao "nepotpun" i rekao da nezavisnost nije ograničena samo na kontrolu teritorije i granica zemlje, već da odluke o resursima, bogatstvu i ekonomskim i finansijskim poslovima također trebaju biti u rukama Iračana.

Govoreći o utjecaju Sjedinjenih Američkih Država na iračku ekonomiju i njihovoj kontroli nad resursima i imovinom zemlje, postavio je pitanje treba li irački narod tretirati svoje nacionalno bogatstvo kao da je poklon strane sile. Al-Walai je naglasio da su irački resursi i bogatstvo izvorno i suvereno pravo naroda ove zemlje i ne bi se trebali smatrati stranom pomoći ili privilegijom.

Generalni sekretar Brigada Sayyid al-Shuhada također je pozvao na oslobađanje Iraka od američke finansijske i ekonomske dominacije, diverzifikaciju izvoznih tržišta i proširenje bankarskih odnosa, naglašavajući da Bagdad mora stvoriti nezavisnu ekonomiju; ekonomiju u kojoj su odluke o resursima, bogatstvu i trgovinskim rutama zemlje u rukama samih Iračana.

Al-Walai je zaključio naglašavajući da suverenitet nije ograničen samo na teritorijalnu kontrolu, već su politička, ekonomska i finansijska nezavisnost također stubovi istinskog suvereniteta, i sve dok strana sila ima odlučujući utjecaj na resurse zemlje i ekonomske odluke, suverenitet Iraka neće biti potpun.