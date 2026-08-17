Washington nastoji kompenzirati smanjenje zaliha preciznog oružja nakon rata s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američka mornarica danas je objavila da je dodijelila ugovor vrijedan 22,9 milijardi dolara Raytheonu, podružnici RTX-a, za povećanje proizvodnje raketa Tomahawk.

Sporazum dolazi u trenutku kada se Sjedinjene Države suočavaju sa smanjenjem zaliha precizno navođene municije i odbrambenih sistema nakon rata s Iranom. Reuters je ranije izvijestio da su Sjedinjene Države u ratu potrošile gotovo sve svoje precizno navođene rakete dugog dometa ATACMS i PrSM i gotovo polovinu svojih raketa Tomahawk.

Prema Reutersu, vršilac dužnosti sekretara mornarice Hong Kao rekao je u saopštenju da ministarstvo blisko sarađuje s odbrambenom industrijom kako bi proširilo kapacitete proizvodne baze municije u zemlji, koristeći sve dostupne alate za zadovoljavanje potreba tekućih operacija. Nije pružio detalje o obimu povećanja proizvodnje ovih vrsta raketa ili trajanju sporazuma.

Nedavno je John Mearsheimer, istaknuti profesor međunarodnih odnosa, upozorio da je Washington ozbiljno oštetio svoje zalihe naprednog oružja, ozbiljno ugrožavajući njegovu vojnu moć u vitalnim regijama poput Istočne Azije, navodeći upotrebu 80 posto američkih raketa THAAD, 65 posto američkih Patriot i 50 posto raketa Tomahawk nakon rata s Iranom.