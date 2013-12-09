Iranski naučnik napravio bespilotnu letjelicu

(Ahlul Bejt Novinska Agencija) - Jedan iranski naučnik uspio je projektovati bespilotnu lejtelicu koja će kontrolirati druge bespilotne avione.Sami Kamkar, iranski naučnik napravio je bespilotnu letjelicu u kojoj su instalirani softveri pomoći kojih se može vršiti kontrola drugih bespilotnih aviona. Ovaj iranski naučnik koristio je softver SkyJack proizveo je bespilotnu letjelicu Parrot AR Drone 2. Ovaj softverski sistem može se korisiti u prizemljavanju bilo koje vrste bespilotne letjelice u vazdušnom prostoru. Ovaj sistem automacki upostavlja kontakt sa drugim bespilotnim letjelicima nakon čega dolazi do prekida kontrole sa jedinicama koje rukovode bespilotnom letjelicom.