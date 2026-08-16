Predstavljanje knjige "Uspon novog svjetskog poretka" u Bagdadu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Na ovoj ceremoniji, kojoj su prisustvovali brojni članovi iračkog parlamenta, univerzitetski profesori, irački intelektualci i pisci, te ljubitelji misli i knjige, govorili su dr. Adel Abdul Mahdi, bivši premijer Iraka, gospođa dr. Noor Adel, članica iračkog parlamenta, Mohammad Kazem Al-Sadeq, ambasador Islamske Republike Iran u Bagdadu, i dr. Mohammad Akhgari, zamjenik međunarodnog direktora Ureda za očuvanje i izdavaštvo djela vođe Islamske revolucije. Konferenciji je prisustvovao i šejh Hammam Hamoudi, predsjednik Vrhovne islamske skupštine Iraka.



Na kraju susreta, arapski prevod knjige "Uspon novog svjetskog poretka" je prvi put predstavljen u Iraku. Izbor Iraka za predstavljanje ovog djela je od posebnog značaja jer se, s jedne strane, Irak smatra jednom od važnih zemalja osovine otpora, a s druge strane, narod ove zemlje, svojim izuzetnim i historijskim prisustvom ispraćaju i dženazi Imama Hameneija, pokazao je svoju odanost i pridržavanje putu i misli otpora protiv arogancije i okupatora.



Knjiga "Uspon novog svjetskog poretka" je pogled na život i misli Vrhovnog vođe Islamske revolucije, ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija, koja je priređena u tri poglavlja s ciljem da se njegov život i misli predstave međunarodnoj publici.



Treba napomenuti da će na 27. Međunarodnom sajmu knjiga u Bagdadu, koji će biti održan u septembru, knjiga "Uspon novog svjetskog poretka" biti predstavljena zainteresovanima, zajedno s nekoliko drugih novih naslova iz publikacije Islamska revolucija.



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