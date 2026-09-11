Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljednjih mjeseci, obrambeni pakt između tri zemlje - Saudijske Arabije, Turske i Pakistana - formiran je s pristupom da bi napad na svaku od zemalja bio dočekan vojnom pomoći druge dvije zemlje. Međutim, nedavni događaji u jemenskom ratu stavili su ovaj vojni pakt na test.

BBC Persian, koji je prethodno isticao Pakt iz Meke s opsežnim vijestima, sada postavlja pitanje: "Hoće li Pakistan ići u rat da brani Saudijsku Arabiju?" i piše: „Pakistanska vlada je u teškoj poziciji. S jedne strane, na osnovu sporazuma o odbrani Mekanskog pakta sa Saudijskom Arabijom i Turskom, ima obaveze u oblasti zajedničke odbrane, a s druge strane, svaka akcija u ovom području mogla bi potencijalno izložiti Pakistan unutrašnjim tenzijama. Prema Mekanskom paktu, napad na bilo koju od ovih zemalja smatrao bi se napadom na sve tri zemlje.“

Medijski izvještaj je nastavio: „Postoji i značajna podrška Iranu i palestinskom cilju unutar Pakistana, i iz tog razloga, direktna vojna akcija Pakistana protiv Huta koje podržava Iran mogla bi imati domaće posljedice za pakistansku vladu.“

Osvrćući se na Tursku, drugu stranu odbrambenog pakta, BBC je napisao: „Istovremeno, tursko Ministarstvo vanjskih poslova, još jedna članica Mekanskog pakta, oštro je osudilo napade Huta na Saudijsku Arabiju u saopštenju. Turska je izrazila podršku nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Saudijske Arabije, ali zemlja nije spomenula aktiviranje sporazuma iz Meke.“

BBC je nastavio svoju analizu: "Ali može li Pakistan napasti Hute? Teoretski, Pakistan bi mogao ući u rat kako bi odbranio Saudijsku Arabiju, ali sporazum iz Meke ne obavezuje nužno Pakistan da direktno napadne Jemen. S obzirom na pakistanske domaće probleme i njegove napore da održi odnose s Teheranom, direktan napad na položaje Huta vjerovatno bi bio krajnja mjera, a ne prvi odgovor."

Stručnjaci sumnjaju u efikasnost sporazuma

Prema izvještaju, ono što je jasno iz ovih događaja jeste neefikasnost odbrane Saudijske Arabije u vojnim investicijama; sporazum koji je opisan više kao komercijalni nego kao odbrambeni sporazum. Također, u vrijeme kada je NATO kao model za takve saveze oslabljen, stručnjaci izražavaju sumnju u implementaciju takvog sporazuma.

Saudijska Arabija je prethodno potpisala takav sporazum sa Sjedinjenim Državama, ali Rijad nije dobio ništa osim troškova i izgubio je novac. Sada se blokira još jedan pokušaj Saudijske Arabije u tom smislu. Zanimljivo je da je medijska propaganda ovog sporazuma, koju su antirevolucionarni mediji pokrenuli protiv Irana, neutralizirana od strane Jemena ranije nego što se očekivalo.