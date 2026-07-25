Jemenska vojska: Gađali smo Aramcove objekte desetinama balističkih raketa i dronova

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik jemenskih oružanih snaga objavio je danas poslijepodne: Izveli smo dvije jedinstvene vojne operacije, u kojima su u prvoj operaciji važni i osjetljivi ciljevi u Aramcovim objektima u Jizanu gađani desetinama balističkih raketa i dronova.

U saopštenju se nastavlja da je u drugoj operaciji jemenska vojska gađala osjetljive ciljeve Aramcove kompanije u Yanbuu brojnim balističkim i krstarećim raketama i dronima.

Brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, nastavio je svoju izjavu, naglašavajući da su obje operacije izvedene precizno i ​​uspješno.

Također je rekao: Pomorska blokada nametnuta "saudijskom neprijatelju" ostaje na snazi.

Yahya Saree je naglasio: "Eskalacija agresije potvrđuje nivo odlučnosti Saudijske Arabije da nastavi opsadu jemenskog naroda i naruši suverenitet naše zemlje."

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga na kraju je upozorio da, na osnovu dešavanja na terenu u narednim satima i danima, u okviru jednačine "opsada protiv opsade i eskalacija protiv eskalacije", neće oklijevati da proširi svoje akcije i intenzivira svoje korake.