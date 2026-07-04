Nedžef se priprema za ispraćaj šehida Hameneija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Haider Kaboon", direktor Odjela za milionsko hodočašće i obrede u pokrajini Nedžef danas je, u subotu, objavio spremnost te pokrajine da ispraćaj velikog ajatollaha šehida sejjida Alija Hameneija i objavio da se do sada prijavilo više od 60 grupa da prisustvovanje ceremoniji.

U intervjuu za Shafaq News, izjavio je da će ona početi u 6:00 sati u srijedu, 8. jula, s nadvožnjaka bolnice Sadr u Najafu i nastaviti se do harema Imama Alija, a.s.

Kaboon je dodao da je odbor koji organizira ceremoniju održao svoj treći sastanak kako bi pregledao najnovije pripreme i osigurao sve objekte i usluge potrebne za ožalošćene i učesnike.

Također je napomenuo da je do sada registrovano više od 60 grupa za sudjelovanje na ceremoniji, a očekuje se da će se njihov broj povećati na više od 100. Većina tih povorki bit će stacionirana duž pogrebne rute i pružat će razne usluge hodočasnicima.

U međuvremenu, guverner Nedžefa Yousef Kanawi najavio je u intervjuu za Shafaq News da će se ispraćaj i odavanje počasti održati u dva dijela. Prvi dio će biti službena ceremonija kojoj će prisustvovati šefovi triju grana vlasti, vođe političkih pokreta, vladini ministri i članovi iračkog parlamenta, a drugi dio će biti javna ceremonija kojoj će prisustvovati različiti segmenti iračkog društva.

S druge strane, obaviješteni izvor rekao je za Shafaq News da je ured iračkog premijera Alija al-Zaidija naredio svim ministarstvima i administrativnim jedinicama da dodijele autobuse za prijevoz učesnika ispraćaja šehida Hameneija u Nedžefu i Kerbeli u Iraku.