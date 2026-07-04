Cionistički medij: Milionski ispraćaj ajetullaha Hameneija je demonstracija iranske moći

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionističke novine Yedioth Ahronoth napisale su: Učešće miliona ljudi na ispraćaju iranskog vođe demonstracija je iranske moći i prst u oko Americi, a Teheran time izjavljuje da njegova revolucija nema granica.

S druge strane, novine su napisale da je ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua demantovao vijest koju je objavio New York Times da Tel Aviv planira atentat na visoke iranske pregovarače Araqchija i Ghalibafa tokom pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Oproštajna ceremonija za iranskog vođu, imama sejjida Alija Hosseinija Hamneija, održava se satima u musali Imam Homeini u Teheranu, uz prisustvo mnogih ljubitelja te rahmetli duše.

Šehid Hamenei će u narednim danima biti ispraćen u nekoliko gradova u Iranu, ali i Iraku, a bit će ukopan u haremu Imama Reze u iranskom gradu Mešhedu na sjeveroistoku zemlje.