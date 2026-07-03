Iranski savjetnik za kulturu u Iraku u intervjuu za ABNA: Irački narod i grupe dobrovoljaca spremni dočekati tijelo šehida vođe Islamske revolucije

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Nakon ponovljenih zahtjeva različitih segmenata zemlje Irak, uključujući učenjake, intelektualce, grupu predstavnika iračkog parlamenta i plemena ove zemlje, tijelo šehida vođe Islamske revolucije bit će ispraćeno 8. jula u gradovima Najaf i Karbala.

Narod Iraka, šehida Hameneija, ne samo da ga smatra Vođom Islamske revolucije, već i svoju trenutnu nezavisnost i protjerivanje američkih okupatora s iračkog tla smatraju strategijama i smjernicama vođe šehida. Stoga će dočekati njegovo tijelo kako bi odali poštovanje i zahvalnost Imamu i izjavili odanost Vrhovnom Vođi i novom vođi Islamske revolucije.

Govoreći o spremnosti iračkog naroda i zvaničnika da dočekaju tijelo šehida vođe revolucije u ovoj zemlji, hudžetul-islam Gholamreza Abazari, iranski savjetnik za kulturu u Iraku, rekao je u intervjuu za ABNA: Kao što znate, nakon ponovljenih zahtjeva iračkog naroda i zahtjeva i pisama više od 100 iračkih predstavnika, odlučeno je da će se održati ispraćaj u ovoj zemlji. Zvanični program održat će se u utorak, 6. jula u 21:00 na aerodromu u Najafu, te 7. jula u 6:00 u Najafu i 16:00 u Karbali.

Objasnio je da je Vijeće odgovorno za kulturne aspekte sahrane i koordinaciju iračkih javnih grupa na ovoj ceremoniji, dodajući: „Irački zvaničnici pozdravili su održavanje ove ceremonije u Iraku i objavili da im je čast što će čisto tijelo šehida vođe revolucije biti ispraćeno i u Iraku. Stoga održavamo koordinacijske sastanke s iračkom vladom i imali smo 4-satni sastanak sa šefom Ureda iračkog premijera kako bismo koordinirali programe.“

Abazari je nastavio: „U tom smislu, izdati su nalozi ministarstvima i relevantnim, javnim i medijskim institucijama za provedbu različitih programa.“

Naglašavajući istaknutu ulogu iračkog naroda u održavanju ispraćaja i dženaze, izjavio je: "Različiti segmenti naroda i grupe otpora, učenjaci, plemenski šejhovi, starješine i iračke elite pripremaju se za održavanje veličanstvene ceremonije i dobrovoljno se javljaju za provođenje teških planova i programa."

Dodao je: U stvari, planiraju se spontani javni programi u obliku prijema i kulturnih procesija, a imali smo više zahtjeva da primimo iranske goste koji putuju u Irak sa tijelom kako bi i iranski gosti hodočasnici mogli biti dočekani na najbolji mogući način.

Sramimo se ljubaznosti i naklonosti Iraka i Iračana u ovim planovima, rekao je.

Iranski savjetnik za kulturu u Iraku rekao je: Ljudi, zvaničnici i vlasnici procesija izražavaju veliku ljubav i interes za doček tijela , a pripremom kulturnih predmeta sa likom šehida, izražavaju svoju ljubaznost i odanost i izjavljuju svoju spremnost da obave teške ili nedovršene zadatke.