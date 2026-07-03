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Strani zvaničnici danas odaju počast šehidu sejjidu Aliju Hameneiju u Teheranu

3 juli 2026 - 18:31
News ID: 1834843
Strani zvaničnici danas odaju počast šehidu sejjidu Aliju Hameneiju u Teheranu

ABNA24: Zvanične delegacije iz nekoliko zemalja odaju počast šehidu, vrhovnom vođi .Islamske revolucije, ajetullahu sejjidu Aliju Hameneiju,

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Ceremoniji odavanja počasti prisustvuju visoke političke i zvanične delegacije iz raznih zemalja, koje su se okupile u teheranskoj musali prije javnih ispraćaja i dženaze i ukopa u gradu Mešhedu. 

U sali za ispraćaj u Teheranu počast su odale visoke delegacije iz Pakistana i Afganistana, Azerbejdžana, Armenije, Uzbekistana, Iraka, Libana, Bangladeša i Nikaragve, Kirgistana, Tadžikistana i Turkmenistana i nekoliko drugih zemalja.

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