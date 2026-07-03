Načelnik iranske vojske obećava osvetu za krv iranskog šehida

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Govoreći u petak na marginama oproštajne ceremonije kojoj su prisustvovali visoki komandanti iranskih oružanih snaga za šehida Vođu Islamske revolucije, ajatollaha sejjida Alija Hameneija, general-major Amir Hatami rekao je da nema sumnje da je šehadet Vođe ojačao odlučnost Irana.

General-major Hatami dodao je: "Danas, s još jačom odlučnošću, kažemo neprijateljima iranske nacije - kriminalnim Sjedinjenim Američkim Državama i izdajničkom i kriminalnom cionističkom režimu - da ćemo osvetiti krv našeg šehida Vođe i svih naših šehida."

Oproštajna ceremonija za vrhovnog vođu, ajatollaha sejjida Alija Hamneija, počela je u petak u teheranskoj musali Imam Homeini uz učešće stranih dostojanstvenika. Oproštajne ceremonije u nastavit će se u subotu i nedjelju, nakon čega slijedi ispraćaj u Teheranu u ponedjeljak, ispraćaj u Qomu u utorak, ispraćaji u Najafu i Karbali u srijedu, i konačno, nakon ispraćaja i dženaze u Mašhadu u četvrtak, šehid Hamenei bit će ukopan u haremu Imama Reze, osmog šiitskog imama.