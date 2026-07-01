Cionistička medijska analiza historijskog i jedinstvenog događaja u Iranu; „Ispraćaj ajatollaha Hamneija, manevar moći i poruka o postojanosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uoči historijskog i jedinstvenog oproštaja od šehida Islamske revolucije, cionistički medij je u izvještaju ispitao dimenzije ceremonije i tvrdio da će Islamska Republika iskoristiti ceremoniju, pored održavanja dženaze, da demonstrira svoju organizacijsku moć, nacionalnu koheziju i da pošalje poruku o kontinuitetu i opstanku režima zemljama regije.

i24news, sa sjedištem u Jaffi, Tel Aviv, na početku svog izvještaja tvrdio je: "U Iranu su u toku završne pripreme za sahranu (ajatollaha šehida Seyyeda Alija) Hamneija; ceremonija, koja bi trebala biti najveća sahrana u historiji zemlje, trajat će oko sedmicu dana i prisustvovat će joj desetine miliona Iranaca."

Izvještaj se nastavlja: „Iran zatvara jedno poglavlje i priprema se za sljedeća poglavlja. Sada kada je povratak u normalu dostigao vrhunac, došlo je vrijeme da se sahrani Vrhovni vođa Irana. Nakon duge debate, (ajatollah sejjid) Modžtaba Hamenei je konačno dao dozvolu za ceremoniju, koja će početi sljedeće subote, 4. jula, datum koji vjerovatno nije slučajno odabran.“

Cionistički medij je također tvrdio: „Iran se priprema za ogroman događaj, najveću ceremoniju u svojoj historiji; ceremoniju koju će Iran iskoristiti da pošalje poruku zemljama regije da ova zemlja ima sposobnost da se ponovo uzdigne čak i nakon teških udaraca.“

Prema izvještaju, ceremonija će početi u Teheranu, a tri dana kasnije, pogrebna povorka će krenuti za sveti grad Qom. Povorka će zatim putovati u Irak, gdje će se ceremonije održati u gradovima Najaf i Karbala, dva sveta grada za šiite. Medij je dalje tvrdio da će na kraju programa iranski vođa biti ukopan u svom rodnom gradu.

Cionistički medij je također istakao obim ceremonije, tvrdeći da su se iranski zvaničnici pripremili za prisustvo oko 20 miliona ljudi u Teheranu, te da se procjenjuje da će skoro 30 miliona ljudi, što je ekvivalentno oko 30 posto iranskog stanovništva, učestvovati u raznim ceremonijama. Medij također tvrdi da je 90 zemalja, delegacija, vjerskih ličnosti i institucija do sada potvrdilo svoje prisustvo, te da je 300 televizijskih grupa dobilo dozvolu za praćenje ceremonije.

U izvještaju se također tvrdi da je za ceremoniju izdvojeno 4.080 parking mjesta, organizovano je 200.000 vojnika i da će se sva pitanja obavljati pod nadzorom posebnog centralnog štaba. Medij je također tvrdio da će snage Basij i Korpus islamske revolucionarne garde biti odgovorni za obezbjeđivanje sigurnosti ceremonije.

U drugom dijelu svog izvještaja, medij tvrdi da su promotivne poruke za ceremoniju, za koje se kaže da su pripremljene uz odobrenje (vrhovnog lidera) Modžabe Hamneija, unaprijed određene i da će uključivati ​​slogane "Iran je pobjednik", "Iran je u pravu" i "Osa otpora je jača nego ikad".

Prema ovom mediju, čak je objavljen i telefonski broj za odgovore učesnika, a ljudi će dobiti potrebne informacije o uslugama i načinu prisustvovanja ceremoniji pozivom na broj 9222 u Teheranu.

Na kraju svog izvještaja, cionistički medij je utvrdio da uprkos objavljivanju opsežnih detalja o ceremoniji, jedno neodgovoreno pitanje i dalje ostaje: hoće li (ajatollah sejjid) Modžtaba Hamenei lično prisustvovati ceremoniji ili ne; pitanje na koje, prema ovom mediju, do sada nije objavljen odgovor.