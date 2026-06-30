Novo priznanje Izraela o ranjivosti na iransku raketnu moć

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - direktor Izraelske organizacije za raketnu odbranu, Moshe Patel, izjavio je u utorak da se Izrael suočio s "neviđenim i kontinuiranim bombardiranjem od strane Irana" tokom nedavnog rata.

Shodno tome, Patel je napomenuo da izraelsko Ministarstvo odbrane provodi "sveobuhvatne testove" sistema Iron Dome kako bi se riješili njegovi nedostaci na osnovu iskustva nedavnog rata.

Posljednjih mjeseci, izraelske i međunarodne organizacije su više puta priznale neuspjeh izraelskih sistema protivvazdušne odbrane, posebno Iron Domea, u presretanju iranskih raketa i dronova.

U najznačajnijem slučaju, izraelski zvaničnici su 22. marta, nakon što su iranske rakete uspješno pogodile nuklearni objekat Dimona - jedno od najzaštićenijih područja režima - priznali da izraelska odbrana nije uspjela odbiti napade.



Izraelske novine The Jerusalem Post, u analizi nedavnog rata, pokazale su da izraelski odbrambeni sistemi nisu bili spremni da se suprotstave iranskim napadima, koji su se odvijali u obliku baraže balističkih raketa.