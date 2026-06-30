Balkan u središtu izraelskih političkih manipulacija

Balkan ima ogroman vojni i komercijalni značaj zbog svojih tranzitnih koridora Crno more-Jadran-Sredozemlje, kao i zbog svog prirodnog okruženja i podzemnih resursa. Danas, dok šaputanja o trećem svjetskom ratu odjekuju širom Evrope, a sukobi na Bliskom istoku prijete da se preliju u Mediteran, Balkan se nalazi u samom epicentru višeslojnih sukoba. Regiju preoblikuju manevri globalnih aktera, koji obuhvataju sve, od obavještajnog ratovanja do demografskog inženjeringa i ekonomske konkurencije.

Albanija privlači interes stranaca

Nedavni masovni protesti koji su izbili u Albaniji jasno su pokazali kako se globalni kapital prepliće s geopolitičkim strahovima. U središtu ovih nemira nalazi se ostrvo Sazan, koje se nalazi u zapadnoj Albaniji. Vlada premijera Edija Rame nedavno je usvojila zakonske amandmane kako bi utrla put masovnom projektu luksuznog turizma kojim će upravljati Affinity Partners, investicijska firma u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Međutim, reakcije javnosti nisu ograničene samo na zabrinutost zbog uništavanja okoliša. U regiji koja je vrlo osjetljiva na strane intervencije, ovaj projekt je izazvao strahove od “tajne okupacije”. Ovu zabrinutost dodatno podstiču tvrdnje da izraelski investitori kupuju zemljište na Balkanu koristeći državljanstvo.

Izjave albanskog akademika Fredinanta Hasmuçe jasno otkrivaju temeljne razloge ove zabrinutosti. Ističući porast broja letova između Tel Aviva i Tirane na dva dnevna runda kao ključni pokazatelj ovog ekonomskog zamaha, Hasmuça napominje da je 68 kompanija povezanih s Izraelom, od kojih je 54 osnovao direktno Izraelac, a 14 kao zajednička ulaganja s albanskim partnerima, započelo poslovanje u sektorima turizma, nekretnina, energetike i usluga u zemlji tokom postpandemijskog perioda.

Naglašavajući da izraelski investitori prikrivaju svoje transakcije nekretninama i stiču zemljište “prikrivenim” metodama koristeći državljanstva raznih evropskih zemalja, poput Bugarske i Rumunije, ili direktnim dobijanjem albanskog državljanstva, Hasmuça skreće pažnju na činjenicu da turistički projekti koncentrisani posebno duž južne obale zemlje, u kojima je Kushner također partner, nose ključnu geopolitičku težinu, a ne samo ekonomsku vrijednost.

Nadalje, navodeći da ova ulaganja nisu samo vrata prema Europi, Jadranu i Mediteranu, već se nalaze i u neposrednoj blizini strateških vojnih zona poput pomorske baze Pashaliman u Albaniji, gdje je turska mornarica prisutna, akademik tvrdi da se iza ovog procesa, pod krinkom turizma, kriju daleko širi globalni geopolitički proračuni.

Ova situacija uslijedila je odmah nakon dubokih domaćih raslojavanja uzrokovanih Raminom otvorenom diplomatskom podrškom izraelskoj politici tokom njegove posjete Knesetu u januaru 2026. Rama je snažno demonstrirao ovo geopolitičko slaganje tokom svog obraćanja Knesetu, rekavši: “Dok se Hamas potpuno ne iskorijeni, 2 miliona zatvorenika u Gazi nikada neće biti istinski slobodni i nijedan mir nikada neće biti trajan.”

Štaviše, izražavajući zahvalnost za podršku koju je Izrael pružio Albaniji u oblasti sajber sigurnosti, Rama je najavio da će povećati vojnu saradnju, izjavivši: “Za nas je Izrael prijatelj. Nastavit ćemo produbljivati ​​našu saradnju s Izraelom u oblastima odbrane, sigurnosti, sajber sigurnosti i borbe protiv terorizma. S iskustvom u obavještajnim poslovima, prevenciji i društvenoj otpornosti koje je stekao pod stalnim i stvarnim prijetnjama, Izrael je referentna tačka koju svaka ozbiljna demokratija mora pažljivo proučiti.”

U Albaniji je saradnja s Izraelom u oblastima sigurnosti, provođenja zakona i kibernetičke sigurnosti dostigla prekretnicu nakon razornih iranskih kibernetičkih napada na Tiranu 2022. godine. To je dovelo do potpisivanja formalnog protokola o sigurnosnoj i obavještajnoj pomoći između dvije zemlje 2023. godine.

Religiozni inženjering

Istovremeno, u Albaniji je u toku suptilni oblik inženjeringa identiteta usmjerenog na muslimansko stanovništvo regije. “Baba Mondi”, vođa Bektašijskog reda, nedavno se sastao s papom u Vatikanu kako bi razgovarao o konceptu uspostavljanja suverene Bektašijske mikrodržave sa sjedištem u Tirani, po uzoru na Vatikanski red.

Ironija konsultacija vođe muslimanske zajednice s katoličkim vođom o uspostavljanju suverenog muslimanskog entiteta nije promakla posmatračima. Kritičari tvrde da je ovaj projekat proračunato političko sredstvo osmišljeno da razbije tradicionalno muslimansko tkivo na Balkanu i direktno uravnoteži tursku historijsku meku moć u regiji. Entuzijastična odbrana izuzetne mikro-države za specifični sufijski red od strane Rame, kršćanskog vođe, podstiče sumnje da zapadne sile pokušavaju podijeliti regionalne muslimane kako bi služile vlastitim sigurnosnim arhitekturama.

Ove argumente i strepnje snažno potvrđuju zvanične reakcije i geopolitičke analize nakon najave projekta. Muslimanska zajednica Albanije (KMSH) odmah se usprotivila inicijativi, izdavši zvanično saopštenje u kojem je upozorila: “Takve inicijative postavljaju opasan presedan i prijete vjerskoj harmoniji u zemlji. Islamska religija je jedinstvena cjelina. Državnost zasnovana na sektaškim podjelama je neprihvatljiva”, što direktno potvrđuje strahove od fragmentiranog tradicionalnog muslimanskog tkiva.

Nadalje, geopolitički stručnjak Janko Šćepanović primjećuje da suverena bektašijska država sa sjedištem u Tirani posjeduje potencijal da razbije tradicionalni utjecaj Turske na balkanske muslimane uvođenjem novog, od Zapada podržanog modela “balkanskog islama”, eksplicitno osmišljenog da uravnoteži vjersku i političku težinu Ankare.

Ovakav politički inženjering izazvao je žestoke domaće reakcije, a bivši albanski predsjednik Ilir Meta i politička opozicija oštro su osudili taj potez, optužujući Ramu za kršenje ustava i služenje “mračnim međunarodnim agendama” koje riskiraju getoizaciju muslimanskog stanovništva kako bi se zadovoljili vanjski sigurnosni okviri.

S druge strane, za Washington i NATO, Zapadni Balkan predstavlja vitalnu tranzitnu regiju i tradicionalnu sferu utjecaja koja osigurava sigurnost Evrope i pruža stratešku vezu između istočnog Mediterana, Crnog mora i centralne Evrope.

Primarni cilj američke diplomatije u regiji je ograničavanje strateškog utjecaja koji Rusija vrši preko Srbije i srpskih političkih struktura u Bosni i Hercegovini, te sprječavanje Beograda da se u potpunosti prebaci u orbitu Moskve.

Nadalje, Washington s dubokom zabrinutošću i pažljivom kontrolom prati brzo širenje ekonomskog utjecaja Kine posljednjih godina kroz ogromna ulaganja u infrastrukturu, razvoj željeznica, energetske projekte i mehanizme finansiranja.

Ipak, geopolitičko manevriranje u regiji nije ograničeno samo na velike sile.

Širenje izraelskog prisustva

Novi izraelsko-centrični plan za balkansku geografiju također se odvija na ovom krhkom prostoru u blizini aktivnih konfliktnih zona. Pored svog dobro poznatog strateškog partnerstva s Grčkom, Izrael također stalno širi svoj strateški utjecaj preko linije koja se proteže od Kaspijskog mora do Mediterana kroz ekonomsku i sigurnosnu saradnju, ekonomsko angažiranje i politički utjecaj.

Tragovi izraelskih manipulacija na balkanskim izborima i naknadni proizraelski politički pomak utemeljeni su na dobro dokumentiranim globalnim skandalima. Značajna međunarodna medijska istraga koja je razotkrila “Tim Jorge”, tajnu izraelsku jedinicu za sajber ratovanje, dokazala je da izraelske privatne obavještajne operacije aktivno sabotiraju demokratske izbore širom svijeta putem dezinformacija.

U nestabilnom političkom okruženju Bugarske, ova intervencija u sjeni dala je opipljive rezultate. Nakon pojave vlade koja se smatra naklonjenijom Izraelu u aprilu 2026. godine, u nekim političkim krugovima pojavile su se spekulacije o vanjskom utjecaju na političko okruženje Bugarske, slično ranijim tvrdnjama u Sloveniji.

Ranije je u Sloveniji, uprkos tome što je stranka bivšeg premijera Roberta Goloba osvojila najviše glasova na izborima 2026. godine, proizraelska opozicija preuzela kontrolu nad vladom. Široko se priča da je Golob, koji se protivio izraelskoj politici, postao žrtvom manipulacije. Ova spekulacija proizilazi iz iznenadnog izbijanja špijunskih skandala i naknadnog otkrića da je privatna izraelska obavještajna firma Black Cube sarađivala s opozicijom. Shodno tome, može se tvrditi da Izrael aktivno učestvuje u stranim intervencijama na Balkanu kako bi osigurao poslušne vlade.

Baš kao što je Crna kocka iskoristila špijunske skandale kao oružje kako bi destabilizirala Golobovu anti-telavivsku vladu u Sloveniji, paralelni mehanizam je uspješno stvorio poslušnu, pro-izraelsku političku elitu u Bugarskoj. Njena geopolitička integracija s izraelsko-grčkom osovinom konkretno se manifestuje nabavkom izraelskih sistema protivvazdušne odbrane Barak MX od strane bugarskog parlamenta.

Na drugom frontu, Izrael je produbio svoje odnose sa Srbijom kroz odbrambene tehnologije i obavještajne podatke. To je formalizirano 2021. godine, kada su Srbija i Izrael potpisali sveobuhvatni sporazum o vojno-tehničkoj saradnji, a zatim i strateško partnerstvo u oblasti sajber sigurnosti 2022. godine s ciljem zaštite kritične infrastrukture. Sada, srbijanski SDPR i izraelski Elbit Systems planiraju uspostaviti zajednički pogon za proizvodnju dronova. Prema izvještajima, izraelska firma će imati 51% udjela u ovom poduhvatu.

U međuvremenu, Crna Gora se pojavila prvenstveno kao ekonomska destinacija za izraelske interese, vođena Sporazumom o zajedničkoj ekonomskoj saradnji iz 2022. godine, koji je katalizirao masovno ulaganje izraelskog kapitala u jadransku obalu, najznačajnije kroz višemilionski projekat luksuznog turizma i razvoja nekretnina Bigova Bay, pokrenut 2023. godine.

Pod zapadno-izraelskim pogledom

U konačnici, slučaj ostrva Sazan, uspostavljanje bektašijske države usred Balkana, špijunski skandali na bugarskim i slovenačkim izborima, ekonomska i odbrambena partnerstva u Srbiji i Crnoj Gori i širenje izraelsko-grčke osovine u Bugarskoj nisu izolovani lokalni incidenti. To su međusobno povezani potezi na globalnoj šahovskoj tabli gdje se linije fronta jasno definišu u novo repolarizovanom svijetu.

Balkan se ponovo nalazi u središtu intenziviranja sigurnosne i ekonomske konkurencije među velikim silama. Regija se od lokalnog pitanja razvila u odlučujuću stratešku raskrsnicu gdje globalne sile vode svoje bitke za dominaciju.

Balkanske zemlje su male i krhke. Da bi razvile svoje ekonomije i osigurale svoju unutrašnju i vanjsku sigurnost, ove zemlje su prisiljene da formiraju saveze sa jačim nacijama. Ova realnost ih tjera na partnerstva sa globalnim igračima. U ovoj kocki sa visokim ulozima, najveći rizik za balkanske nacije se svodi na obične pijune. Za ljude u regionu, jedini način da izbjegnu da budu najslabija karika u ovoj velikoj igri jeste da podignu svoje suverene i nezavisne glasove.

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