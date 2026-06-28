Promjena na imigracijskoj mapi cionističkog režima; Zapadnjaci zamijenili istočnjake

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), iako se broj cionista koji su imigrirali na okupirane teritorije u 2025. godini smanjio u odnosu na prethodne godine, konačni izvještaj o statusu imigracije u cionistički režim otkriva niz promjena u trendovima, posebno u sastavu novih imigranata.

Evropa i Amerika na čelu nove imigracije u cionistički režim

Prema izvještaju lista "Al-Arabi Al-Jadeed", dok je 2024. godine trend imigracije u cionistički režim bio više iz istočnih zemalja, prošle godine zabilježen je porast imigracije od 25% iz zapadnih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije i Kanade. Kao rezultat toga, udio imigranata koji ulaze u cionistički režim iz zapadnih zemalja porastao je sa 21% ukupnog broja imigranata u 2024. na 38% prošle godine. Najveći porast odnosio se na francuske cioniste, dok je imigracija iz Sjedinjenih Američkih Država također rasla, te je 3.781 cionista iz ove zemlje ušao u cionistički režim.

Prema podacima objavljenim u izvještaju izraelskog Ministarstva za imigraciju i azil, ukupno 22.522 cionista imigriralo je na okupirane teritorije 2025. godine. Hebrejska web stranica "Ynet" smatra ovu brojku značajnim smanjenjem u odnosu na prethodne godine, jer je ovaj broj za oko 10.000 ljudi manji nego u 2024. godini.

Međutim, detaljan pregled izvještaja pokazuje da, dok je ukupan broj imigranata u Izrael smanjen, broj imigranata iz zapadnih zemalja se povećao. Ova grupa uključuje mlade porodice, samce i veći broj ljudi sa potrebnim stručnim znanjem i u skladu je sa ekonomskom strukturom izraelskog režima.

Studenti i doktori među novopridošlima

Web stranica Ynet pripisuje porast udjela mladih među imigrantima u Izrael tenzijama koje su se pojavile na univerzitetima širom svijeta nakon rata u Gazi, iako je stvarni broj imigranata u Izrael u starosnoj dobi od 18 do 35 godina smanjen u odnosu na prethodne godine.

Prema izvještaju, oko trećine svih imigranata u Izrael prošle godine bilo je u dobi od 18 do 35 godina, dok udio mladih među imigrantima iz zapadnih zemalja u Izraelu dostiže 40 posto.

Autori izvještaja smatraju da bi ovi podaci mogli biti znak povjerenja mladih Izraelaca u budućnost izraelskog režima. Tema koja se vidi i u sve većem udjelu studenata među imigrantima u cionistički režim. U akademskoj 2024-2025. godini, 5.535 cionističkih studenata imigranata nastavilo je školovanje u cionističkim visokoškolskim ustanovama, od kojih je većina studirala na univerzitetima Reichman, Bar Ilan, Hebrew i Tel Aviv.

Izraelska vojska i pad regrutacije novih imigranata

Nasuprot tome, broj imigranata koji su ušli na okupirane teritorije kako bi se pridružili izraelskoj vojsci smanjio se za nekoliko stotina. Ukupan broj novih regruta imigranata koji su se pridružili izraelskoj vojsci bio je 3.165, od kojih je 61% bilo muškaraca. Od njih, 43% je klasifikovano kao usamljeni vojnici, tj. oni koji su došli na okupirane teritorije bez svojih porodica. Glavne zemlje porijekla za ove osobe bile su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Etiopija, Ukrajina i Francuska.

Iako je Izrael od 7. oktobra 2023. godine svjedočio porastu obrnutih migracija, posebno među ljudskim resursima važnim za njegovu ekonomiju, u izvještaju se naglašava da to ne znači da je imigracija radnih cionista u Izrael prestala.

Na primjer, 2025. godine, 541 ljekar i ljekarka, kao i 25 naučnika, ušli su u Izrael kroz različite programe. Analiza podataka pokazuje da je 62% novih imigranata koji su prošle godine ušli na okupirane teritorije aktivno na tržištu rada, a 82% njih ima posao sa punim radnim vremenom.

Osim toga, utvrđeno je da veći broj mlađih imigranata u Izrael brže pronalazi posao, a većina njih bira gradove Tel Aviv, Netanya, Jerusalem i Haifu za život.

Međutim, imigranti iz zapadnih zemalja posebno biraju gradove Jerusalem, Beit Shemesh i Raananu za boravak.