Racija na trgovački centar u Maleziji zbog optužbi za povezanost sa šiitskim učenjima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - U noći kada su šiiti širom svijeta tugovali i žalili za Zapovjednikom šehida, hazretijem Abu Abdullahom Al-Husseinom (AS), šiitski vjerski centar u području "Lagun Perdana" u Petaling Jayi bio je meta velike kombinovane operacije. Racija se dogodila dok su vjernici obilježavali noć Ašure i žalili za mučeničkom smrću porodice proroka Muhameda.

Direktor JAIS-a Datuk Muhammad Shahzihan Ahmad rekao je da je operacija izvedena u 21:34 na osnovu "javnih informacija". Policajci su izvršili raciju na mjestu događaja i uhapsili 226 osoba koje su obavljale svoje vjerske rituale. Među njima je bilo 147 muškaraca, 51 žena i 28 djece, svi iz Pakistana, Indije i Bangladeša.

Direktor JAIS-a rekao je da je operacija izvedena u skladu sa Zakonom o islamskom krivičnom pravu (Selangor) iz 1995. godine i da se istrage provode u skladu sa tri člana:

1. Član 12(c): koji se odnosi na vrijeđanje vjerskih autoriteta.

2. Član 13: odnosi se na širenje vjerovanja suprotnih fetvi.

3. Član 16: odnosi se na širenje materijala suprotnih islamskom zakonu.

Agencija je također pozvala muslimanske građane da ne učestvuju u takvim aktivnostima. Poziv dolazi u trenutku kada su mnogi posmatrači doveli u pitanje šutnju malezijskih vlasti u vezi s vjerskom osjetljivošću šiitskih zajednica.

Dok malezijske vlasti opravdavaju akciju u okviru domaćeg zakona, napad u noći Ašure, koja obilježava ugnjetavanje porodice proroka Muhameda (s.a.v.s.), naišao je na različite reakcije među muslimanskim zajednicama i još jednom je istakao debatu o vjerskim slobodama i pravima vjerskih manjina u muslimanskim zemljama.