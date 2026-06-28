Hormuški moreuz je u rukama Irana

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - račun za praćenje pomorskog prometa, Munch Osint, kaže da na osnovu članova 2 i 5 iransko-američkog memoranduma, odgovornost za upravljanje Hormuškim tjesnacem leži na Iranu.

SAD i Oman već nekoliko dana pokušavaju proširiti rutu koja nije iranska ruta kroz Hormuški tjesnac; Mornarica Revolucionarne garde upozorila je da je jedina sigurna ruta iranska ruta, a Uprava za upravljanje plovnim putevima Perzijskog zaljeva također je upozorila različite strane na posljedice nepoštivanja ovog upozorenja.

Nakon ovih upozorenja, brodovi koji su prekršili pravila bili su meta napada, a SAD su napale južni Iran, što je dočekano odgovorom iranskih oružanih snaga.

Sada, viši analitičar Bloomberga, Javier Blass, kaže da će svaki pokušaj stvaranja aranžmana koji nisu iransko upravljanje samo zakomplicirati situaciju i odgoditi ponovno otvaranje tjesnaca.