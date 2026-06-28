Irački premijer potvrdio podršku diplomatiji i regionalnoj stabilnosti na sastanku s iranskim ministrom vanjskih poslova

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Na sastanku s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u Bagdadu u nedjelju, Zaidi je rekao da Irak daje prioritet okončanju ratova i uspostavljanju stabilnosti diplomatskim putem.

Dodao je da Irak podržava davanje prioriteta okončanju ratova i usvajanje dijaloga kako bi se uspostavila stabilnost u regiji.

Iranski ministar vanjskih poslova i irački premijer razgovarali su o nedavno potpisanom memorandumu o razumijevanju (MoU) između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kojim je okončan rat između dvije zemlje, kao i o regionalnim i međunarodnim naporima za osiguranje sigurnosti, stabilnosti i poštovanja nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Araghchi je, sa svoje strane, još jednom potvrdio nepokolebljivu podršku Irana Iraku i naglasio važnost kontinuirane koordinacije za unapređenje bilateralnih odnosa i saradnje u raznim oblastima.

Također se sastao s iračkim predsjednikom Nizarom Amedijem.

Najviši iranski diplomata ranije je tog dana stigao u službenu posjetu u Bagdad kako bi razgovarao s visokim iračkim zvaničnicima o bilateralnim odnosima i regionalnom razvoju događaja.

Prema izvještajima iračkih medija, očekuje se da će se razgovori baviti Memorandumom o razumijevanju između Irana i SAD-a, otplatom iračkog duga Iranu, sigurnošću granica i mjerama za sprječavanje djelovanja antiiranskih grupa na iračkoj teritoriji.

Teheran i Washington potpisali su Memorandum o razumijevanju 17. juna nakon niza posredovanih pregovora, koji poziva na trenutni i trajni prekid vojnih operacija i nastavak diplomatskog angažmana između dvije strane.

Araghchi i njegov irački kolega Fuad Hussein prisustvovali su zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka.