Izvještaj britanskog medija o žalosti povodom Ašure

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - novi arapski mediji su izvijestili da su šiiti širom svijeta u četvrtak održali rituale žalosti za Ašurom; sveti dan koji simbolizira žrtvu i mučeništvo u šiitskoj kulturi, a ove godine je dobio posebno značenje za mnoge šiitske zajednice nakon mjeseci rata u Iranu i Libanu.

Mediji su objasnili ovaj događaj napisavši: Ašura obilježava mučeništvo imama Huseina (a.s.), unuka Poslanika Muhameda (a.s.), u bici kod Karbale 680. godine. Imam Husein (a.s.) je poginuo zajedno sa svojom porodicom i ashabima nakon što je odbio da se zakune na vjernost Umajadskom kalifatu. Prema medijima, ovaj događaj je učvrstio jaz između šiita i sunita u islamskoj historiji i ostaje snažan simbol otpora ugnjetavanju i nepravdi do danas.

Ašura; Najsvetiji dan u šiitskom kalendaru

New Arab je napisao da je Ašura, koja pada 10. u mjesecu muharemu, najsvetiji dan u šiitskom kalendaru. Na ovaj dan se održavaju tradicionalni rituali žalosti, uključujući udaranje u prsa, recitovanje elegija i tugovanje. Ove godine, ovaj događaj se dogodio u vrijeme kada su Iran i Libanon - dvije zemlje s velikom šiitskom populacijom - mjesecima u ratu.

Iran; Žalost nakon rata

U Iranu, gdje su ožiljci rata još uvijek vidljivi, ožalošćeni u crnom ispunili su ulice, džamije i džamije huseinije širom Teherana, izvijestio je New Arab. Zbog državnog praznika, mnoge trgovine su bile zatvorene, a grupe muškaraca marširale su ulicama udarajući se u prsa, dok su iz zvučnika svirali žalosne napjeve. Volonteri su također dijelili čaj i hurme među ožalošćenima. Noć prije Ašure, ožalošćeni su se okupili u haremu imama Ruhollaha Homeinija u južnom Teheranu. Ceremoniji su prisustvovali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i brojni vladini zvaničnici.

U poruci na društvenim mrežama koja se odnosila na otpor američkim i cionističkim napadima, Pezeshkian je napisao da je imam Husein učio ljude da se suprotstave ugnjetavanju, iskušenju moći i ličnim interesima. "Ne smijemo ni ugnjetavati, ni prihvatati ugnjetavanje, niti šutjeti pred njim", napisao je.

Liban; Žalost usred ruševina

Mediji su izvijestili da su u Libanu, gdje se rat odugovlači, snage Hezbollaha mjesecima u sukobu s izraelskim snagama. Izraelski zračni napadi i kopnene operacije opustošili su velike dijelove pretežno šiitskih područja južnog Libana i južnih predgrađa Bejruta.

New Arab je nastavio da su se, kako se približavala Ašura, mnogi od više od milion raseljenih Libanaca pokušali vratiti u svoja sela u južnom Libanu. Vjerske ceremonije i govori održavaju se u gradovima i selima, dok su okolne zgrade sravnjene sa zemljom ratom.

U obalnom gradu Tiru, ​​porodice koje su izgubile rođake u borbama ili među humanitarnim radnicima prolile su suze tokom govora trećeg dana Muharema. Vjerski službenik, sjedeći među slikama vrhovnog vođe ajetullaha Modžtabe Hameneija i generalnog sekretara Hezbollaha, šejha Naima Kasema, uporedio je borbu današnjih lidera u ratu s borbom imama Husejna, a.s, i njegovih saputnika u Karbali. Crveno-crne zastave i transparenti s imenom imama Husejna, a.s, također su bili izloženi na ulicama grada.

Sigurnosne mjere u Pakistanu

U Pakistanu, zemlji u kojoj većinu čine suniti, ali i značajna šiitska populacija, hiljade policajaca i pripadnika paravojnih snaga raspoređeno je kako bi zaštitilo ceremonije Ašure. Ovaj potez uslijedio je nakon obavještajnih izvještaja o mogućim napadima ekstremističkih grupa na šiite.

Iako suniti i šiiti uglavnom žive jedni pored drugih u Pakistanu, ekstremističke grupe su posljednjih godina više puta ciljale šiitska okupljanja i džamije u sektaškim napadima. U nekim područjima, usluge mobilne telefonije su također privremeno obustavljene kako bi se spriječili mogući napadi.

"Imam Hussain je simbol najviše borbe i žrtve. Njegovo ime nam daje hrabrost da se suprotstavimo tiraniji, branimo ono što je ispravno i suočimo se s onim što je pogrešno", rekla je Sadia Shah, 33-godišnja žena koja je sa svoje dvoje djece ušla u hussainiyu u istočnom pakistanskom gradu Lahoreu.