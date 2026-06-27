Emirati ponovo čekaju Iran

Prema izvještaju novinske agencije ABNA - Nakon višemjesečne pauze u trgovini između Irana i UAE, Seyyed Mohammad Sadeq Qenadzadeh, zamjenik šefa trgovinskih službi pri Organizaciji za razvoj trgovine, izjavio je u subotu da je "trgovina između Irana i UAE" ponovo aktivirana preko luke Jebel Ali.

Rad luke Jebel Ali bio je prekinut dva dana nakon rata, a istovar i otprema tereta bili su otežani. Međutim, čak i nakon nastavka rada, UAE nisu dozvolili carinjenje iranskih kontejnera.

Istovremeno, računi mnogih iranskih trgovaca su blokirani, a sami trgovci su protjerani iz UAE.

Međutim, zamjenik šefa trgovinskih službi pri Organizaciji za razvoj trgovine kaže da se trgovina s UAE odvija "blagim tempom", ali se nada da će se vratiti na "normalne predratne uslove".

Iako je liberalizacija robe iranskih trgovaca u Jebel Aliju neophodna mjera, nedavno iskustvo je pokazalo da ponovna ovisnost Irana o centru UAE povećava preuzimanje rizika i vanjsku trgovinu zemlje.

Ekonomski stručnjak Amir Mohammad Galvani kaže da zbog velikog obima trgovinske razmjene i finansijskog potencijala, nijedna zemlja ne može zauzeti mjesto UAE u iranskoj ekonomiji.

On kaže da je glavna prednost UAE njihov široki finansijski sistem, koji omogućava pojedincima da lako osnivaju kompanije i "finansiraju izvoz i uvoz uz trust".

Ali bivši guverner Centralne banke Valiullah Seif kaže da je iskustvo posljednjih godina pokazalo da je oslanjanje na valutni centar, bez obzira koliko je efikasan, rizično. Održivija strategija za Iran je stvaranje raznolike mreže trgovinskih, finansijskih i deviznih kanala kako bi ekonomija bila manje ranjiva na političke i geopolitičke događaje.

Iranski institut za transport smatra da ponovni pojavljivanje UAE kao glavne osovine iranske vanjske trgovine znači ovisnost o geopolitičkom uskom grlu i gubitak prilika za diverzifikaciju iranskih tržišta i trgovinskih ruta. Zbog toga je predložila prelazak na raznoliku mrežu trgovinskih partnera i logističkih ruta.