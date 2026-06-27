Iranski ministar nauke obratio se u Istanbulu povodom obilježavanja Ašure: Dolazim iz zemlje u kojoj je Jezid našeg vremena ubio potomka Husejna

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Dr. Hossein Simaei, ministar nauke, istraživanja i tehnologije Irana, govorio je okupljenima na obilježavanju Ašure u Istanbulu gdje je izrazio saučešće povodom dana žalosti u mjesecu muharemu te zahvalio narodu Turske, a posebno šiitskim muslimanima te zemlje na saosjećanju i podršci iranskom narodu.



„Narod Irana je ove godine bio u žalosti i za hazreti Husejnom, a.s. i za njegovim potomkom, šehidom ajetullahom Hameneijem” – rekao je on.



U nastavku je tumačio suštinu Ašure i tragedije na Kerbeli:



➖Bez obzira na različita mišljenja o ciljevima ustanka imama Husejna, a.s., ono što se dogodilo na Ašuri bio je sukob dvije kulture, dva misaona sistema i dva vrijednosna poretka. Na jednoj strani bile su muhammedanske vrijednosti, a na drugoj džahilijetska kultura, obnovljena kroz vlast Emevija. Cilj ustanka hazreti Husejna bio je oživljavanje vrijednosti Časnog Poslanika i odlučno suprotstavljanje svakom skretanju s puta izvornog islama.



Imam Husejn, a.s., nije samo osovina jedinstva sljedbenika jedne škole, već može okupiti sve ljude, bez obzira na narodnost, pleme ili rasu, oko jednog zajedničkog ideala – borbe za pravdu i istinu, zaključio je.