Qalibaf poziva na novi regionalni islamski poredak nakon američko-izraelskog poniženja

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Govoreći na marginama 20. sjednice Parlamentarne unije islamskih država (PUIC) u Bakuu u srijedu, Qalibaf se sastao s predsjednikom turskog parlamenta Numanom Kurtulmuşom i predsjednicom azerbejdžanskog parlamenta Sahibom Gafarovom, pozivajući na veće jedinstvo među muslimanskim narodima.

Tokom sastanka s Kurtulmusom, Qalibaf se osvrnuo na ishode 12-dnevnog rata u junu 2025. i 40-dnevnog ramazanskog rata koji je započeo u februaru sa SAD-om i Izraelom, naglašavajući naučene lekcije za sve zemlje u regiji i islamski svijet.

"Postalo je jasno da je korijen svih nesreća cionistički režim, a drugo, šuplja arogancija i izmišljena moć Amerikanaca urušila se tokom ovog rata. Stoga, zemlje zapadne Azije i islamskog svijeta moraju izgraditi novi poredak zasnovan na vlastitim kapacitetima, resursima i ljudima", rekao je.

Qalibaf je detaljno opisao razmjere američko-izraelske agresije protiv Irana, opisujući bombardiranje kao "nezamislivo" i "čak veće od nekih velikih ratova modernog doba".

Iran je odgovorio "oštro i precizno", rekao je, hvaleći iranski narod zbog njihove postojanosti i prisustva na gradskim trgovima i selima više od 110 dana.

Iranski predsjednik je također izrazio zahvalnost za podršku Turske u osudi "brutalne agresije" SAD-a i Izraela, te za njenu saradnju u suprotstavljanju oružanim grupama koje podržavaju cionistički režim i Amerika.

Qalibaf je rekao da je jedinstvo među islamskim zemljama "bitno i neizbježno".

Pozdravio je širenje odnosa Irana i Azerbejdžana posljednjih mjeseci i izrazio nadu u daljnji rast.

Kurtulmuş je potvrdio solidarnost Turske s Iranom, rekavši da rat protiv Islamske Republike "nema legitimitet prema međunarodnom pravu".

Izrazio je saučešće povodom mučeničke smrti iranskog vođe ajatolaha Seyyeda Alija Hamneija i 168 djece ubijene u masakru u školi Minab.

"Turska stoji uz vladu i narod Irana", rekao je, dodajući da se "pitanje Gaze i okupacija Libana ne smiju zaboraviti".

"Muslimani moraju učiti iz iskustava"

Na sastanku sa svojim azerbejdžanskim kolegom, Qalibaf je naglasio da islamske nacije moraju učiti iz iskustva nedavnog rata.

"Neprijatelj je koristio tlo i zračni prostor nekih zemalja protiv Islamske Republike Iran", rekao je. "Sada je iskustvo ovog rata pred očima svih i svi moraju učiti iz njega."

Gafarova je ponovila posvećenost Azerbejdžana dobrosusjedskim odnosima, naglašavajući da "nećemo dozvoliti da se azerbejdžanska teritorija koristi protiv susjednih zemalja, posebno Irana."

"Predsjednica Azerbejdžana naglašava da dvije zemlje stoje jedna uz drugu u dobrim i teškim vremenima. Stoga se vidimo uz vas i potvrđujemo našu posvećenost dobrosusjedskim odnosima."

Također je izrazila saučešće zbog mučeništva iranskih civila.

Ove izjave dolaze nakon što su Iran i SAD 18. juna potpisali memorandum o razumijevanju kojim je okončan rat, a borbe su zaustavljene na svim frontovima, uključujući i Liban.

Američka pomorska blokada je ukinuta, a neka zamrznuta iranska imovina je vraćena.

Međutim, izraelske snage su nastavile napade u južnom Libanu kršeći prekid vatre, što dovodi u sumnju potpunu primjenu sporazuma.