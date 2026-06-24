Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), s početkom dana žalosti za Ašuru, ulice grada Nabatiyeh u južnom Libanu ponovo su bile prekrivene crnim zastavama i tkaninama. U sveobuhvatnom izvještaju, urugvajski nacionalni televizijski kanal Pet (5) razmatrao je priliku za obilježavanje šehadeta imama Huseina (a.s.), unuka Poslanika Muhameda, u bici kod Karbale 680. godine nove ere, te je to opisao kao "temeljni i identitetski dio" za šiitski muslimanski svijet. Izvještaj naglašava da tokom prvih deset dana Muharema milioni šiita u zemljama poput Irana, Iraka, Libana, Bahreina i Pakistana učestvuju u veličanstvenim ritualima žalosti.

Imam Husein (a.s.); Učitelj otpora i žrtve

Prema izvještaju ovog urugvajskog medija, lik imama Huseina (a.s.) je za šiite više od vjerskog vođe; on je poznat kao simbol otpora protiv nepravde i manifestacija žrtve u odbrani moralnih i ljudskih principa. Pozivajući se na dobrovoljne tradicije, urugvajski Kanal 5 spominje distribuciju hrane i pića (vaučera) među ožalošćenima kao čin koji nas ne samo podsjeća na žrtvu imama Huseina (a.s.), već i duboko jača društvene veze među zajednicom vjernika.

Žalost u sjeni posebnih uslova južnog Libana

Pozivajući se na slike poslane iz Nabatiyeha, reporter Kanala Pet primjećuje da su stanovnici ovog grada, uprkos ukrašavanju ulica i Huseiniyasa, dobro svjesni da se ovogodišnja ceremonija održava u potpuno izuzetnim uslovima. Južni Libanon se još uvijek bori s teškim posljedicama višemjesečnih sukoba i bombardiranja. Ipak, veliko prisustvo ljudi na mjestu žalosti ukazuje na duboku vezu između vjerskih uvjerenja i njihovog otpora na terenu suočenog s nedaćama!

Naslijeđe Ašure u prašini regionalnih sumnji

Završni dio ovog izvještaja odnosi se na političke složenosti regije. Uprkos nedavnom sporazumu uz podršku Irana o okončanju američko-cionističkih zločina na raznim frontovima, neka vrsta regionalne nesigurnosti i sumnje i dalje dominira političkom atmosferom. Međutim, urugvajska mreža Pet kaže da za ljude ove regije naslijeđe Ašure i poruka ustanka u Karbali ostaju glavni izvor inspiracije za očuvanje identiteta i otpornosti usred regionalnih kriza.