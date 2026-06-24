Obilježavanje noći uoči Ašure na mjestu šehadeta ajetullaha Hameneija

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Ceremonija žalosti uoči Ašure održana je uz prisustvo hiljada ljudi iz različitih sfera života u blizini huseinije Imama Homeinija i mjesta šehadeta vođe revolucije, ajetullaha sejjida Alija Hamneija.

Na ovoj ceremoniji, koju ove godine održava ajetullah sejjid Modžtaba Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, obratio se hudžetul-islam Alizadeh i u svom govoru nazvao prepoznavanje neprijateljskih planova i donošenje ispravne odluke te pravovremeno djelovanje protiv njih prepoznatljivom karakteristikom mudrog i šehida vođe revolucije.

U nastavku ove ceremonije, Mahmoud Karimi je izvodio žalosne napjeve u sjećanje na hazreti Imama Husejna i njegove odane ashabe, te je recitovao poeziju u spomen na šehida vođu Islamske revolucije i visokorangirane iranske šehide Druge i Treće svete odbrane.