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Obilježavanje noći uoči Ašure na mjestu šehadeta ajetullaha Hameneija

24 juni 2026 - 23:27
News ID: 1831205
Obilježavanje noći uoči Ašure na mjestu šehadeta ajetullaha Hameneija

ABNA24: Ceremonija uoči Ašure u Teheranu održana je između ostalog i na mjestu gdje je ubijen vrhovni iranski vođa ajetullah sejjid Ali Hamenei.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Ceremonija žalosti uoči Ašure održana je uz prisustvo hiljada ljudi iz različitih sfera života u blizini huseinije Imama Homeinija i  mjesta šehadeta vođe revolucije, ajetullaha sejjida Alija Hamneija.

Na ovoj ceremoniji, koju ove godine održava ajetullah sejjid Modžtaba Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, obratio se hudžetul-islam Alizadeh i u svom govoru  nazvao prepoznavanje neprijateljskih planova i donošenje ispravne odluke te pravovremeno djelovanje protiv njih prepoznatljivom karakteristikom mudrog i šehida vođe revolucije.

U nastavku ove ceremonije, Mahmoud Karimi je izvodio žalosne napjeve u sjećanje na hazreti Imama Husejna i njegove odane ashabe, te je recitovao poeziju u spomen na šehida vođu Islamske revolucije i visokorangirane iranske šehide Druge i Treće svete odbrane.

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