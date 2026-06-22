Hezbollah: Uzvratit ćemo na svako kršenje primirja od strane Izraela

Prema izvještaju Novinske agencije ABNA - Mahmoud Qamati, zamjenik predsjedavajućeg političkog vijeća Hezbollaha, objavio je da otpor pozitivno ocjenjuje mehanizam za uspostavljanje nadzornog odbora za zaustavljanje agresije na Liban.

Qamati je za jemensku mrežu Al-Masirah rekao da je mehanizam za uspostavljanje ovog nadzornog odbora, o kojem je odlučeno u Švicarskoj između Irana i Sjedinjenih Država, ozbiljniji i moćniji te da može pomoći u okončanju agresije na Liban i spriječiti neprijatelja da krši primirje.

Dodao je da prethodni sporazumi nisu imali podršku regionalne sile i da su Sjedinjene Države stale uz cionistički režim i opravdale sva njegova kršenja i agresije protiv Libana i naroda ove zemlje.

Ovaj zvaničnik Hezbollaha izjavio je da su uslovi danas drugačiji; Iran podržava Libanon, brani ga i insistira na zaustavljanju agresije protiv ove zemlje i povlačenju cionističkog režima sa svih libanonskih teritorija.

Qamati je naglasio da je kršenje primirja u Libanu od strane cionističkog režima kategorički odbačeno i neprihvatljivo u očima libanonskog otpora, Hezbollaha i Iranaca.

Rekao je da će otpor recipročno odgovoriti na svako kršenje primirja od strane cionističkog režima i da se neće vratiti na uslove prije 2. marta (prije trenutnog rata).

Zamjenik predsjedavajućeg političkog vijeća Hezbollaha izjavio je da otpor pozdravlja svako raspoređivanje libanonske vojske kao zamjene za neprijateljsku izraelsku vojsku.

Qamati je naglasio da su oči otpora otvorene i da je prst na okidaču kako bi se suprotstavio svakom kršenju od strane cionističkog režima.

Rekao je da su direktni pregovori između libanonskih zvaničnika i cionističkog režima poniženje, odricanje od suvereniteta i nezavisnosti Libana i suprotni ustavu i zakonima zemlje.

Ovaj visoki zvaničnik Hezbollaha izjavio je: "Od samog početka smo objavili da se ovi direktni pregovori sa cionističkim režimom i Sjedinjenim Državama u potpunosti odbacuju i ne prihvatamo njihove rezultate. Ovi pregovori će nesumnjivo koristiti Izraelu i Sjedinjenim Državama, a ne Libanu."