Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt, a.s, - ABNA - senator Raja Nasser Abbas Jafari, predsjedavajući Skupštine pakistanskog muslimanskog jedinstva, rekao je: Mjesec muharem je zajedničko naslijeđe svih muslimana, a ljubav i odanost Imamu Huseinu (AS) i Ahlul Baytu Poslanika (s.a.v.s.) dio su vjere svakog muslimana, stoga je odgovornost vlade da osigura potpunu sigurnost ožalošćenima i sve potrebne sadržaje za njih.

Dodao je: Nametanje ograničenja je zabrinjavajuća mjera, posebno protiv ljudi koji su oduvijek promovirali poruku mira, jedinstva i bratstva.

Raja Nasser je naglasio: Za održavanje okupljanja unutar privatnih mjesta nije potrebna dozvola, a postoji i jasna presuda Visokog suda u Lahoreu u tom pogledu, ali ipak se protiv organizatora i osnivača okupljanja pokreću sudski postupci, što se smatra kršenjem temeljnih i vjerskih prava.

Također je rekao: Nakon bolne mučeničke smrti ajatolaha Hamneija, u islamskom ummetu stvoreno je neviđeno jedinstvo i konvergencija, a održavanje tog jedinstva je osnovna potreba u trenutnim okolnostima.