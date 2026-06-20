Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Izraelski Kanal 12 objavio je da su Netanyahu i Katz (ministar rata režima) naredili vojsci da zaustavi sve operacije u južnom Libanu bez povlačenja sa okupiranih položaja.

Hebrejski kanal izvijestio je da je odluka Netanyahua i Katza o proglašenju prekida vatre u Libanu donesena u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Hebrejska novinska agencija "Walla" također je izvijestila, pozivajući se na izraelski vojni izvor, da je Eyal Zamir, načelnik štaba režimske vojske, izdao naredbu o prekidu vatre nakon završetka sastanka o procjeni sigurnosne situacije.

Izraelska radio-televizija je također izvijestila, pozivajući se na sigurnosne izvore, da režimska vojska ima slobodu djelovanja kako bi eliminirala prijetnje u južnom Libanu i da će odlučno odgovoriti ako Hezbollah prekrši primirje.

Hebrejski mediji su izvijestili: „Još jednom, politički lideri u Izraelu su prihvatili iranske uslove.“

Objava o prestanku operacija izraelske vojske u južnom Libanu bez povlačenja sa okupiranih teritorija je nepotpun i nedovoljan korak, jer je režim više puta prekršio primirje u manje od 24 sata.

Tokom proteklih nekoliko dana, cionistički režim je bezobrazno optužio Hezbollah za kršenje primirja, dok je režimska vojska otvoreno izvodila vojne operacije kako bi zauzela strateške uzvisine Ali Taher s pogledom na grad Nabatiyeh.

Centralni štab Svetog Poslanika je prije nekoliko sati objavio: „S obzirom na očigledno kršenje obećanja od strane Amerike i jasno kršenje ugovora u vezi s neuspjehom u implementaciji prvog paragrafa sporazuma o okončanju rata, i kao odgovor na kontinuirano i neprekidno kršenje primirja u južnom Libanu od strane cionističkog režima, Hormuški moreuz će biti zatvoren za brodski saobraćaj.“