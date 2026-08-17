IRGC obećava da će 'odlučno uništiti svaku prijetnju ili agresiju' nakon isteka sporazuma između Irana i SAD-a

IRGC je u ponedjeljak izdao saopštenje povodom 36. godišnjice povratka iranskih ratnih zarobljenika, koji su bili zatočeni tokom nametnutog rata 1980-ih, koji je protiv zemlje vodio bivši irački diktator Sadam Husein.

IRGC je saopštio da su njihove snage u trenutnoj kritičnoj fazi inspirisane samožrtvovanjem, otpornošću i postojanošću ponosnih iranskih ratnih zarobljenika, oslanjajući se na Svemogućeg Boga i slijedeći direktive Vođe Islamske revolucije, ajatolaha Seyyeda Mojtabe Hamneija.

IRGC, dodaje se u saopštenju, "uvjerava časni narod Irana da će njihove snage, koje su u potpunosti spremne i posvećene korištenju svih svojih sposobnosti, raditi... u bliskoj koordinaciji i sinergiji s drugim moćnim oružanim snagama zemlje kako bi zaštitile Islamsku revoluciju i odbranile teritorijalni integritet, nezavisnost, dostojanstvo i nacionalne interese Irana."

Elitne vojne snage također su upozorile da će njihovi borci "odlučno uništiti svaku prijetnju ili agresiju s najvećom odlučnošću, oslanjajući se na strategiju maksimalnog odvraćanja i snažnih ofanzivnih operacija."

17. august obilježava dan kada su se iranski ratni zarobljenici vratili u domovinu nakon godina zatočeništva u ozloglašenim zatvorima baasističkog režima Sadama Huseina, saopštio je IRGC.

Dalje je opisano da su ratni zarobljenici "živi svjedoci legitimnosti iranskog cilja i nepravdi koje je pretrpio. Oni nastavljaju naslijeđe mučenika, služe kao trajni primjeri strpljenja i otpornosti te utjelovljuju ideale slobode i časti."

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su svoj ilegalni rat agresije protiv Irana 28. februara atentatom na pokojnog vođu Islamske revolucije, ajatolaha Seyyeda Alija Hamneija, zajedno s visokim vojnim zapovjednicima.

Četrdeset dana kasnije, 8. aprila, neprijatelji su bili prisiljeni prihvatiti primirje usred iranskog otpora, odlučnih operacija odmazde i snažnog stiska Hormuškog moreuza.

Teheran i Washington su 17. juna potpisali Islamabadski memorandum o razumijevanju (MoU), ali su SAD efektivno prekršile sporazum, što je navelo Iran da izvede razorne napade na strateške američke ciljeve širom zapadne Azije.

U ponedjeljak je istekao rok od 60 dana za pregovore između dvije zemlje o trajnom sporazumu o okončanju rata.