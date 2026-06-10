Qalibaf: Iran će odgovoriti na svaku agresiju odlučno i bez odlaganja

Prema Novinskoj agenciji ABNA, Mohammad Baqer Qalibaf, predsjednik Islamske konsultativne skupštine, naglasio je u poruci povodom obilježavanja godišnjice šehadeta komandanata i naučnika i brojnih Iranaca u 12-dnevnom ratu: Uprkos šehadetu komandanata i naučnika, niti je zaustavljeno kretanje nauke i znanja, niti su se odbrambene i odvraćajuće sposobnosti zemlje smanjile; i na svaku agresiju će se odgovoriti odlučno i bez odlaganja.

Iranska nacija je ostala čvrsta, a ostaci osmogodišnje svete odbrane pronašli su put kroz svjetlost ovih zvijezda i stvorili iransku naciju koja se suprotstavila velikim silama i dobro opremljenim i velikim vojskama svijeta i dokazala da se pobjeda postiže na polju volje.

Ali ono što se nama dogodilo bila je čista krv kakvu historija rijetko viđa; imena koja su, nakon godina borbe, hrabrosti i neumornog otpora, postala besmrtna u sjećanju ove zemlje.

Ljudi poput Mohammeda Bagherija, Hosseina Salamija, Gholama Alija Rashida, Gholama Reze Mehrabija, Mehdija Rabbanija, Amira Alija Hajizadeha, Alija Shadmanija, Mohammeda Kazemija, Saeeda Izadija i drugih šehida koji su zabilježeni u historiji ove zemlje.

Volja Svemogućeg Boga bila je da ponosni Iran, čak i bez prisustva ovih dragih ljudi, nastavi svoj put i suprotstavi se neprijateljima; i danas je konačna pobjeda pred nama i ova bitka još uvijek traje.

Dostojanstvo Irana, nastavak islama i buđenje nacija svijeta zavise od ovog otpora, nesebičnosti i oslanjanja na Božansko obećanje.