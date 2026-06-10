Nigerijski muslimani: Zaboravljena većina u sjeni siromaštva i nezaposlenosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), muslimani čine više od polovine nigerijskog stanovništva, ali njihovo prisustvo na važnim vladinim i ekonomskim pozicijama u zemlji nije baš istaknuto, a veliki dio njih, posebno u sjevernoj Nigeriji, bori se sa siromaštvom i nezaposlenošću. Situacija koja je utrla put pojavi naoružanih grupa poput "Boko Harama" u zemlji.

Islam je ušao u sjevernu Nigeriju u 10. stoljeću, dok je kršćanstvo ušlo u zemlju s britanskim kolonijalizmom u 20. stoljeću i proširilo se uglavnom u južnim regijama Nigerije.

Historija pomiješana s napetošću i suživotom

Prema izvještaju "Ruwa Oji" za Al Jazeeru, historija Nigerije nije uvijek bila oslobođena vjerskih i sektaških napetosti. Napetosti koje imaju korijene u geografskoj podjeli zemlje, kao i u različitim stavovima različitih grupa prema britanskom kolonijalizmu.

Međutim, pojava naoružanih grupa početkom 21. stoljeća, uključujući Boko Haram, promijenila je situaciju i navela nigerijske muslimane i kršćane da pribjegnu nekoj vrsti suživota kako bi izbjegli šire sukobe.

"Muhammad Gharba", član parlamenta iz države "Kano" u Nigeriji, u tom smislu kaže: Napadi ovih grupa na ljude ne vrše se na osnovu religije, suprotno onome što Sjedinjene Države tvrde. Čak i u centralnoj i sjevernoj Nigeriji postoje slučajevi u kojima su kršćani ubijali muslimane.

On također ukazuje na otmicu učenica iz Chiboka u državi Borno, rekavši da je većina djevojčica bila muslimanska. Pobuna i nesigurnost u Nigeriji ne priznaju religiju.

Većina stanovništva, ali manjina u mogućnostima

U Nigeriji je predsjednička vlast tradicionalno podijeljena između muslimana i kršćana. Najbogatija osoba u zemlji, a zapravo i u Africi, je Aliko Dangote, musliman rođen u sjevernom gradu Kano.

Međutim, najveći broj siromašnih i nezaposlenih u Nigeriji također živi u sjevernim regijama zemlje s muslimanskom većinom. Ova situacija je uglavnom posljedica razlika u nigerijskom formalnom obrazovnom sistemu.

Šeik Ibrahim Al-Muqri, imam džamije u Abuji, smatra da su muslimani u Nigeriji većina u pogledu broja stanovnika, ali su u slabijem položaju u pogledu utjecaja i prisutnosti u javnom i privatnom sektoru i još uvijek nisu bili u mogućnosti da stanu rame uz rame s kršćanima u mnogim područjima.

Najveća muslimanska populacija u Africi

Sa više od 100 miliona muslimana od ukupne populacije od oko 240 miliona, Nigerija je zemlja s najvećim muslimanskim stanovništvom u Africi.

Većina muslimana u zemlji su suniti i žive u sjevernim državama poput Kana, Borna i Sokota. Područja koja su imala nezavisna islamska kraljevstva i kraljevstva prije sadašnjih granica Nigerije određena su britanskim kolonijalizmom.

U 15. vijeku, grad Sokoto bio je glavni grad Kraljevstva Sokoto. Prve velike islamske države u zapadnoj Africi koja je širila sufijsku misao i red Kadirije.

S druge strane, grad Kano se smatra središtem reda Tidžanije, koji je jedno od najvažnijih sredstava kulturnog i vjerskog utjecaja islama u Nigeriji. Uprkos ovoj historijskoj i vjerskoj pozadini, grad se i dalje bori s krizom siromaštva. Iako je nigerijska vlada pokušala da se bori protiv ove situacije jačanjem umjerenih islamskih škola.

Obrazovanje; Korijen jedne od najvećih kriza

"Muhammed Senussi II", emir Kana, objašnjavajući situaciju na sjeveru Nigerije, kaže: Vrlo je jednostavno reći da je sjeverna Nigerija siromašna i da su muslimani siromašni jer su marginalizirani i stoga se moraju boriti da povrate svoja prava. U takvim okolnostima, islam postaje alat za opravdavanje nasilja. Ali stvarnost je da su ovi problemi više povezani s ekonomskom stagnacijom, slabim razvojem i nedostatkom mogućnosti za posao.

Prema njegovim riječima, jedan od glavnih problema je što formalni obrazovni sistem u Nigeriji priznaje samo kvalifikacije i programe zasnovane na britanskom obrazovnom naslijeđu i engleskom jeziku.

Nasuprot tome, mnogi muslimani na sjeveru Nigerije ne prihvataju ovaj model i naglašavaju obrazovanje na lokalnim jezicima, a zatim i na arapskom - jeziku Kur'ana.

Upravo u toj atmosferi nastala je grupa "Boko Haram". Naziv, koji znači "zapadno obrazovanje je zabranjeno" ili "zapadno obrazovanje je odbačeno", tumači se kao protivljenje zapadnom obrazovnom sistemu.

Siromaštvo, a ne religija; Glavni faktor krize

Dok se nigerijska vlada oslanja na ulogu učenjaka i vjerskih vođa u borbi protiv ekstremizma, mnogi muslimani u zemlji vjeruju da glavna odgovornost leži na nigerijskoj vladi da osigura uslove za stvarni suživot među građanima.

Sa njihove tačke gledišta, glavni problem nisu vjerska uvjerenja, već siromaštvo i nezaposlenost. Oni vjeruju da nezaposlenost i ekonomska deprivacija tjeraju ljude u očaj i otvaraju put nasilju i ekstremizmu.

Konačno, mnogi nigerijski muslimani vjeruju da istinski suživot u zemlji ne bi trebao biti ograničen na simboličnu sliku minareta pored crkvenog zvona. Pogotovo jer nigerijski muslimani imaju jednak, a možda čak i veći broj od kršćana u zemlji. Oni zahtijevaju jednako učešće u ekonomskom razvoju Nigerije, mogućnostima zapošljavanja i strukturama upravljanja, što bi moglo utrti put većoj stabilnosti i solidarnosti u najvećoj afričkoj zemlji po broju stanovnika.