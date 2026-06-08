Kontroverzne izjave turskog ministra unutrašnjih poslova o Jerusalemu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), turski ministar unutrašnjih poslova Mustafa Çeftçi, tokom skupa vladajuće Stranke pravde i razvoja u Ankari, u kontroverznom govoru je rekao da će grad Jerusalem jednog dana ponovo biti pod turskom vlašću.

Prema Al-Arabi Al-Jadeedu, Çeftçi je u svom govoru, koji je bio popraćen referencama na osmanske simbole, rekao: "Baš kao što smo svjedočili oslobođenju Damaska, Alepa i Karabaha, ako Bog da, jednog dana ćemo vidjeti i oslobođenje Jerusalema."

Dodao je: "Ove zemlje će ponovo biti naše i ponovo će biti pod vlašću naše vlade i administracije."

Turski ministar unutrašnjih poslova također je otkrio da je godinama sanjao da bude imenovan za guvernera Jerusalema. Rekao je da se uvijek molio da mu Bog podari čast da upravlja Jerusalemom, čak i ako je to samo jedan dan.

Naglasio je da vjeruje da će jednog dana vidjeti ostvarenje ove želje.

U drugom dijelu svog govora, Çefçi je opisao turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana kao svjetskog lidera i rekao da se zemlja nalazi u svom najjačem periodu u posljednjih 200 godina. Prema njegovim riječima, Turska pod Erdoganovim vodstvom prelazi iz regionalne u globalnu silu.