Rat s Iranom otkrio je granice američke moći

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki časopis "Newsweek" je u izvještaju, osvrćući se na 100. dan od američke i cionističke agresije na Iran, napisao: "Suprotno početnim očekivanjima, ovaj sukob nije doveo do odlučujuće pobjede za Washington i postao je jedan od najsloženijih strateških izazova za administraciju Donalda Trumpa."

Prema Newsweeku, u prvim mjesecima rata, Sjedinjene Američke Države i Izrael uspjeli su ciljati značajan dio iranske vojne infrastrukture i ubiti brojne visoke komandante i ličnosti Islamske Republike. Međutim, Iran je ne samo ostao imun na politički i vojni kolaps, već je uspio koristiti i razne alate za povećanje troškova rata.

Među tim alatima, kontrola i poremećaj pomorskog prometa u Hormuškom moreuzu opisani su kao najvažniji faktor u vršenju pritiska na Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike. Analitičari smatraju da su poremećaji u jednom od najvažnijih svjetskih energetskih prolaza povećali cijene nafte i plina i pogoršali politički i ekonomski umor uzrokovan ratom u zapadnim zemljama.

Bivši američki ambasador Ryan Crocker upozorio je da Kina i drugi rivali u Washingtonu pomno prate razvoj događaja u ratu i da bi mogli učiti iz iranskog iskustva kako bi izvršili pritisak na strateške pomorske rute poput Tajvanskog ili Malajskog tjesnaca.

Trajnost iranske političke strukture; Jedno od najvećih iznenađenja rata

Izvještaj također navodi da je jedno od najvećih iznenađenja rata bila trajnost iranske političke strukture. Suprotno predviđanjima u nekim zapadnim krugovima, iranski politički sistem nije se urušio nakon što je bivši vođa zemlje poginuo kao mučenik, a vlast je prenesena na njegovog nasljednika. U međuvremenu, pojavili su se izvještaji o kontinuiranim nuklearnim aktivnostima Teherana i naporima da obnovi svoje raketne kapacitete, što baca sumnju na Washingtonov narativ o potpunoj pobjedi.

Steven Simon, bivši zvaničnik Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a, smatra da su ciljevi poput promjene iranskog političkog sistema, potpunog uništavanja njegovih vojnih kapaciteta ili sprječavanja Irana da nabavi nuklearno oružje nedostižni. Ove ciljeve je opisao kao "maksimalne" i rekao da nijedan od njih do sada nije postignut.

Mostafa Najafi, iranski sigurnosni analitičar, smatra da su SAD pogriješile u tri glavna područja: geografska veličina Irana, njegov kapacitet za mobilizaciju ljudi i promjena u teheranskoj vojnoj doktrini od pukog odvraćanja do nametanja troškova neprijatelju.

Stručnjaci smatraju da se, uprkos tekućim sukobima, glavna arena konkurencije postepeno pomjerila s vojske na diplomatsko, ekonomsko i psihološko ratovanje. U takvim okolnostima, budućnost rata će više zavisiti od sposobnosti strana da upravljaju ekonomskim pritiscima, održe unutrašnju koheziju i unaprijede političke pregovore nego na bojnom polju.