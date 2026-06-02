Ammar Al-Hakim: Grupe otpora čekaju odlazak međunarodne koalicije kako bi odredile sudbinu ograničavanja oružja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Sayyed Ammar Al-Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, rekao je danas, u utorak: Grupe otpora čekaju sljedeći septembar, kada prestaje prisustvo međunarodne koalicije, kako bi odredile sudbinu monopola na oružje u rukama vlade.

Prema službenoj iračkoj novinskoj agenciji, dodao je da iračka vlada ima plan za monopol na oružje u rukama vlade.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s guvernerom Najaf Ashrafa, Al-Hakim je rekao da se vladin program fokusira na vladin monopol na oružje i da postoji jasan plan za okončanje ovog slučaja.

Govoreći o slučaju stanovanja, rekao je: "Stanovanje je jedno od važnih pitanja o kojima se razgovaralo s lokalnom vladom Najafa. Među rješenjima koja su razmatrana za rješavanje stambene krize bio je i projekt stambenog naselja Al-Salam. Razgovarano je i o pitanju poljoprivrede, zahtjevima poljoprivrednika i podršci nacionalnoj ekonomiji rješavanjem problema ovog sektora.

Dodao je: "Također su ispitani slučaj nafte i istraživanje naftnih polja u Najaf Ashrafu; polja koja se smatraju jednim od najvažnijih ekonomskih resursa u Iraku."

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti također je izjavio da postoji značajna koordinacija i konvergencija između lokalne vlasti Najafa u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, kao i članova parlamenta; što služi razvoju i napretku provincije.

Al-Hakim je izjavio: Najaf Ashraf ima poseban status zbog prisustva svetih mjesta i vjerskog autoriteta, te stoga zaslužuje da ima kompletnu infrastrukturu i projekte koji su na putu razvoja i prosperiteta provincije.

Prethodno je Koordinacijski okvir iračkih šiitskih političkih snaga najavio svoju podršku projektu monopolizacije oružja u rukama vlade i prekida veza između Narodnih mobilizacijskih snaga i političkih, stranačkih i društvenih institucija.