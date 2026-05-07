Izrael priznao ranjavanje 7 vojnika u napadima Hezbollaha

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Tel Aviv je priznao da je sedam izraelskih vojnika povrijeđeno u napadima dronova Hezbollaha na jugu Libana u protekla 24 sata.

Prema libanskim novinama "Al-Akhbar", glasnogovornik izraelske vojske objavio je da je jedan vojnik režima teško povrijeđen u eksploziji drona na jugu Libana, a još tri vojnika su zadobila površinske povrede.

S druge strane, libanski Hezbollah je objavio da je ciljao vojni buldožer "D9" koji pripada izraelskoj vojsci u području "Khalat al-Raj" u gradu Deir Ezzor koristeći samoubilački dron i da ga je direktno pogodio.

Izrael zabrinut zbog tačnosti napada Otpora

U međuvremenu, list Yedioth Aharonot izvijestio je o ozbiljnim sigurnosnim zabrinutostima u Izraelu, napisavši da Tel Aviv strahuje da će Hezbollah i Iran dobiti pristup preciznim informacijama o lokaciji raketnih napada i sistemima upozorenja, informacijama koje bi mogle pomoći u povećanju tačnosti napada Otpora.

Novine su dodale da je Komanda domaćeg fronta IDF-a obustavila pristup sistemu Shoal, sistemu koji se koristi za određivanje vjerovatne lokacije raketnih napada, od strane opština i sigurnosnih zvaničnika na sjeveru Izraela, zbog zabrinutosti oko prenosa informacija Iranu i Hezbollahu.

U tom kontekstu, šef Regionalnog vijeća Gornje Galileje opisao je odluku kao besmislenu, rekavši: Hezbollah sam zna gdje treba ciljati.

Izraelski Kanal 12 također je upozorio da bi uspjeh operacije dronova u južnom Libanu mogao postati inspirativan model za naoružane grupe na Zapadnoj obali.

Iran insistira na prekidu neprijateljstava na svim frontovima

Nadalje, novine su izvijestile da Iran insistira na uključivanju klauzule o jedinstvu frontova i prekidu neprijateljstava na svim osovinama u regiji u sporazum koji se formira između Teherana i Washingtona o okončanju rata.

Prema izvještaju, Sjedinjene Američke Države su se također složile s ovim pitanjem.

Jučer je predsjednica libanskog parlamenta Nabih Berri objavila da joj je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao da će Libanon biti dio svakog mogućeg sporazuma o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Berri je također u intervjuu za Al Jazeeru naglasila da svaki sporazum između Libana i Izraela zahtijeva ozbiljne garancije, jer se Izrael ne pridržava svojih obaveza.

Nastavljeni izraelski napadi na Libanon

Nasuprot tome, Izrael je također intenzivirao svoje napade na libansku teritoriju.

Izraelski ratni avioni izveli su danas niz zračnih napada na nekoliko gradova i sela u južnom Libanu, ubivši i ranivši brojne civile, uprkos sporazumu o prekidu vatre produženom do 17. maja.

Libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je da su četiri osobe ubijene, a 33 ranjene u izraelskom zračnom napadu na grad Al-Saksakiyyah u regiji Sidon, uključujući šestero djece i četiri žene.

Tri osobe su također ubijene, a sedam ranjeno u odvojenom napadu na grad Ansariyah u južnom Libanu.

Zvanična libanska novinska agencija također je izvijestila da je jedna osoba ubijena u napadu na kamion koji je prevozio automobile na cesti Mifadoun.

Dvije osobe su također ubijene u napadu rano ujutro na kamionet na cesti Haboush.

Istovremeno, izraelski zračni napadi usmjereni su i na gradove Nabatiyeh, Al-Fouqa i Arzai.

Izrael je sinoć također ciljao južna predgrađa Bejruta, što je bio prvi napad na to područje od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre između Libana i Izraela 16. aprila.

Libansko Ministarstvo zdravstva jučer je objavilo da je broj žrtava izraelskih napada od 2. marta dostigao 2.715 šehida i 8.353 ranjenih.