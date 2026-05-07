Tri bahreinska zastupnika smijenjena zbog akcija povezanih s Iranom

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), satelitski kanal Al Ahed izvijestio je da je bahreinski parlament, koji je pod potpunom kontrolom Al Khalife, smijenio tri člana parlamenta čiji je zločin, prema vladarima zemlje, protest protiv neprijateljskih i nehumanih akcija vlade protiv građana koji su izrazili solidarnost s Iranom protiv američko-cionističke terorističke agresije.

Ova tri člana su protestovala protiv nehumanih postupaka vlade Al Khalife protiv velikog broja građana koji su krivično gonjeni, kažnjeni ili im je oduzeto državljanstvo zbog solidarnosti s Islamskom Republikom Iran, te im je članstvo u parlamentu otkazano isključivo zbog ovog protesta.

Ovakvo ponašanje Al Khalife još jednom je pokazalo vrhunac gušenja u Bahreinu i suzbijanje slobode izražavanja čak i za članove parlamenta, gdje i najmanji protest i kritika ponašanja i politike Al Khalife nosi veliku cijenu.

Al Khalifa je, u potpunom skladu sa cionističkim i američkim zločincima, stala na stranu agresora svim svojim resursima tokom terorističkog rata protiv Irana.

