Hatib iz harema hazreti Zejneb ubijen u Damasku

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt - ABNA - danas je hatib harema Hazreti Zejneb, hudžetul-Islam Sayyid Farhan Hassan al-Mansour, poginuo u eksploziji bombe u ulici Fatimah u području Zainabiyah u Damasku.

Ranije su neki izvještaji izvještavali da je Sayyid Farhan Hassan al-Mansour povrijeđen, ali dodatne vijesti ukazuju na to da je ovaj šiitski učenjak poginuo.

Sayyid Farhan Hassan Al-Mansour, član Sirijskog šiitskog vijeća uleme i hatib (propovjednik) u haremu Sayyida Zainab, poginuo je usljed zadobijenih povreda.