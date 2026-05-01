  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Hatib iz harema hazreti Zejneb ubijen u Damasku

1 maj 2026 - 22:49
News ID: 1808539
Hatib iz harema hazreti Zejneb ubijen u Damasku

ABNA24: Hudžetul-islam "Sayyid Farhan Hassan al-Mansour", član sirijskog šiitskog vijeća uleme, poginuo je danas poslijepodne u terorističkom napadu u području Sayyidah Zainab u Damasku.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt  - ABNA - danas je hatib harema Hazreti Zejneb, hudžetul-Islam Sayyid Farhan Hassan al-Mansour, poginuo u eksploziji bombe u ulici Fatimah u području Zainabiyah u Damasku.

Ranije su neki izvještaji izvještavali da je Sayyid Farhan Hassan al-Mansour povrijeđen, ali dodatne vijesti ukazuju na to da je ovaj šiitski učenjak poginuo.

Sayyid Farhan Hassan Al-Mansour, član Sirijskog šiitskog vijeća uleme i hatib (propovjednik) u haremu Sayyida Zainab, poginuo je usljed zadobijenih povreda.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha