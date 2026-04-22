Udaljavanje Emirata od SAD-a i okretanje prema Kini

Signal za to bio je nedavni odlazak predsjednika UAE-a u Kinu, odakle se vratio s 24 trgovinska i investicijska sporazuma.

🔸Analitičari sve više govore o mogućem zaokretu Emirata, s ciljem da se izvrši pritisak na Washington da uzme u obzir njihove interese. Smatraju da UAE pokušava balansirati između dvije sile, ali i da sve više gubi povjerenje u SAD kao stabilnog partnera.

🔸️ Sukob s Iranom teško je pogodio ekonomiju Emirata. Zatvaranje Hormuškog moreuza prepolovilo je izvoz, dok su napadi dronovima i projektilima na Dubai i Abu Dhabi narušili imidž zemlje kao sigurne destinacije.

🔸 Posljedice su pad cijena nekretnina i dionica, upola manje letova i drastično smanjena popunjenost hotela. MMF je zbog toga snizio prognozu rasta za 2026. godinu sa 5% na 3,1%.

🔸️ UAE sada traži načine da ublaži štetu – uključujući i moguću finansijsku podršku SAD-a. Istovremeno, kao pritisak, spominje se opcija trgovanja naftom u kineskim juanima.

🔸️ Pojedini glasovi iz Emirata idu i dalje, pa se čak dovodi u pitanje prisustvo američkih vojnih baza, koje neki više ne vide kao stratešku prednost. Takve izjave su rijetke i sugeriraju da dolaze uz odobrenje vrha vlasti.

🔸️ Zaključak analitičara je da UAE nastoji voditi pragmatičnu politiku – oslanjati se na Zapad u sigurnosnom smislu, ali istovremeno jačati ekonomske veze s Kinom, bez potpunog svrstavanja na bilo koju stranu.

