Poruka ajetullaha Modžtabe Hameneija povodom Dana Armije Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vrhovni komandant ajatolah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, čestitajući Dan armije, smatra pobjedu Islamske revolucije krajem ere slabosti koju je neprijatelj nametnuo vojsci i pohvalio nedavnu hrabrost vojske u odbrani zemlje, vode i zastave Irana.

U ovoj poruci, vrhovni vođa revolucije također se osvrnuo na svoje napore da sačuva vojsku od zloslutnih zvukova njenog raspuštanja, a zatim i da ojača njene sposobnosti, povodom godišnjice rođendana mučenika vođe revolucije.

Puni tekst poruke glasi:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Zaista, Allah voli one koji se bore na Njegovom putu kao da su čvrsto izgrađena građevina. (Saff: 4)

Na 29. Farvardin, blagoslovljeni rođendan Vojske Islamske Republike Iran, koja je dobila ime po mudroj inicijativi velikog Homeinija, neka mu se Bog smiluje, čestitam svim vojnicima i njihovim cijenjenim porodicama i velikoj naciji Irana.

Pobjeda Islamske revolucije smatra se razdjelnicom između dvije faze u životu vojske i treba je smatrati krajem ere slabosti koja je nametnuta hrabroj i poštenoj vojsci i vojnicima zemlje od strane neprijatelja ove zemlje i vode i od strane ruku domaćih izdajnika. Od tada, vojska stoji na svom pravom mjestu i umjesto da pripada korumpiranom i tiranskom Pahlavijevom režimu, smještena je u topli zagrljaj nacije, koja je zaista sin nacije i dolazi iz srca naroda. Ubrzo se vojska suprotstavila zlokobnim planovima Amerike, preživjelih Pahlavijeve tiranije i separatista koji su željeli podijeljeni Iran, te su stvorili epove.

Islamska vojska sada, kao i u prethodna dva nametnuta rata, hrabro brani zemlju, vodu i zastavu koja joj pripada, i sa svojom snažnom božanskom i narodnom podrškom i u gustim i čvrstim redovima, rame uz rame s drugim mudžahedinima oružanih snaga, borila se ruku pod ruku s dvije vojske na čelu nevjere i arogancije, te je svijetu otkrila njihovu slabost i poniženje. Dok njeni dronovi udaraju američke i cionističke kriminalce poput munje, njena hrabra mornarica spremna je da natjera svoje neprijatelje da okuse gorčinu novih poraza.

S druge strane, 19. Farvardin je također rođendan jedinog iz ere, našeg velikog mučeničkog vođe; onoga koji je uložio najveći napor od prve decenije revolucije da sačuva vojsku od zloslutnih zvukova njenog raspada, a zatim da poboljša njene sposobnosti u raznim smjerovima.

Nesumnjivo je da se linija unapređenja različitih sposobnosti ove istinske narodne institucije koja čuva zemlju od istoka do zapada i od sjevera do juga mora slijediti s udvostručenom snagom, i ako Bog da, potrebne mjere će biti donesene u bliskoj budućnosti da se to postigne.

Na ovom putu, obraćanje pažnje na lica heroja koji su vodili i upravljali vojskom u mnogim generacijama upravljanja u posljednjih pet decenija, a mnogi od njih su bili među šehidima, a njihovi programi i djela, kao i njihovi plemeniti i iskreni principi, bit će lekcija i inspiracija za sve dijelove oružanih snaga. Od velikana kao što su Qarni, Fallahi, Namjoo, Fakur, Babaei, Sattari, Ardestani i Sayyad Shirazi do njenih posljednjih poznatih šehida, Seyyeda Abdolrahima Mousavija i Aziza Nasirzadeha.

Neka mir i blagoslov Svemogućeg Boga budu na svim borcima Vojske Islamske Republike Iran, od njenih vođa i zapovjednika do njenih tihih i nepoznatih zaposlenika i vojnika; i neka mir i blagoslov Svemogućeg Boga budu na svim njegovim veteranima i veteranima, a poseban mir i milost Njegove Svetosti neka budu na časnim porodicama svih šehida rata koji su Sjedinjene Američke Države i cionistički režim nametnuli velikoj naciji Irana. I neka Božji mir i blagoslov budu na vama i na milost i blagoslov Boga i Njegov blagoslov budu na časnim porodicama svih šehida rata koji su Sjedinjene Američke Države i cionistički režim nametnuli velikoj naciji Irana.

Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei