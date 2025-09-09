Izraelski ministar: Palestinska samouprava mora biti izbrisana

Ministar finansija Izraela, Bezalel Smotrich, izrazio je bijes nakon operacije dvojice mladih Palestinaca u okupiranom Jerusalemu, te ponovo pozvao na raspuštanje Palestinske samouprave.

U reakciji na ovu operaciju, Smotrich je također zatražio potpuno uništenje sela iz kojih potiču ova dvojica mladića, poručivši da ta mjesta trebaju biti sravnjena sa zemljom – poput Rafaha i Beit Hanouna.

Režim koji svakodnevno masakrira stotine nevinih civila u Gazi – žene i djecu – i ruši domove nad glavama ljudi, diže glas o osveti i uništenju kad se dogodi smrt četvorice cionista.