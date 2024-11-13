Iranski ambasador se vraća u Bejrut nakon oporavka od izraelskih napada

Iranski ambasador u Libanu, Mojtaba Amani, koji je povrijeđen u smrtonosnim napadima putem pejdžera od strane Izraela na iranske zvaničnike u Bejrutu, prebačen je u Teheran na liječenje. Sada potpuno oporavljen, nastavit će svoju misiju u Libanu.

Prije odlaska, Amani se sastao sa zamjenikom iranskog ministra vanjskih poslova, Abbasom Araghchijem, u Teheranu kako bi razgovarao o svom predstojećem diplomatskom planu.

U izjavi nakon njihovog sastanka, iranski ministar vanjskih poslova, Abbas Araghchi, naglasio je važnost poduzimanja sveobuhvatnih političkih i međunarodnih mjera za zaustavljanje nasilja i sprječavanje daljih napada izraelskih snaga na Liban.

On je Amaniju dostavio ažurirane diplomatske direktive, učvršćujući iransku opredijeljenost da podrži stabilnost i sigurnost Libana usred eskalacije regionalnih tenzija.

Izrael je potvrdio da je premijer Benjamin Netanyahu dao zeleni signal za smrtonosne napade pejdžerima u Libanu i Siriji u septembru.

Pejdžeri su eksplodirali širom dvije zemlje, ubivši skoro 40 ljudi, uključujući dvoje djece, i ranivši preko 3.000 ljudi samo nekoliko dana prije nego što je Izrael intenzivirao svoj rat protiv Hezbollaha u južnom Libanu.