Trump je najopasniji predsjednik u američkoj historiji

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Bernie Sanders je u svom predizbornom govoru nazvao Donalda Trumpa najopasnijim predsjednikom u historiji Sjedinjenih Država, rekavši da on ne poštuje Ustav niti se pridržava vladavine prava. Sanders je Trumpa opisao kao patološkog lažova i narcisa, a njegovu administraciju smatrao je najkorumpiranijom u savremenoj američkoj historiji.

Američki senator je rekao da je cilj Trumpove politike osigurati interese najbogatijih ljudi u ovoj zemlji i nametnuti patnju i teškoće radničkim porodicama od Mainea do drugih regija Amerike. Naglasio je da, ako se građani slažu s ovom procjenom, ne bi trebali dozvoliti da američki Senat ostane pod kontrolom republikanaca.

Govoreći o strukturi moći u Senatu, Sanders je rekao da većinska stranka kontrolira dnevni red, vrijeme glasanja i odbore ove institucije. Prema njegovim riječima, Senat i Predstavnički dom pod kontrolom republikanaca praktično su postali odobravatelji Trumpove politike i ne mogu biti ozbiljna prepreka djelovanju njegove administracije.

Govoreći o izborima za Senat u državi Maine, rekao je da se ovo takmičenje ne ograničava samo na neslaganje između Troya i Susan Collins, već može utjecati na sastav Senata i političku budućnost Amerike. Sanders je napomenuo da republikanci imaju 53 mjesta u Senatu, demokrati 45 mjesta, a dva nezavisna senatora, uključujući Bernieja Sandersa i Angusa Kinga, svrstana su uz demokrate.

Sanders je nastavio kritikovati zakon poznat kao "Veliki i lijepi zakon", rekavši da je on lišio oko 15 miliona Amerikanaca zdravstvenog osiguranja, povećao premije osiguranja za milione drugih i pružio osnovu za odobravanje oko 1 bilion dolara poreskih olakšica najbogatijem 1 posto društva smanjenjem Medicaida i Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti.

Također je nazvao američki rat protiv Irana nezakonitim i neustavnim, rekavši da je kao rezultat ovog rata ubijeno 19 američkih vojnika i hiljade civila u Iranu i drugim regijama, te da su Sjedinjenim Državama nametnute stotine milijardi dolara. Sanders je smatrao da je porast cijena goriva i hrane jedna od posljedica ovog rata i pozvao na njegov prekid.

Američki senator kritikovao je politiku Trumpove administracije o klimatskim promjenama i imigraciji, ukazujući na široko rasprostranjene požare, suše i porast temperatura, te rekavši da Trump klimatske promjene smatra prevarom koja se pripisuje Kini. Također je optužio američku Službu za imigraciju i carine (ICE) da djeluje izvan kontrole, ubija nevine građane, pritvara djecu i stvara klimu straha u raznim zajednicama, te je pozvao na sveobuhvatnu reformu imigracije.

U drugom dijelu svog govora, Sanders je upozorio na utjecaj velikih tehnoloških kompanija i nekontrolirani razvoj umjetne inteligencije. Rekao je da bi širenje podatkovnih centara moglo pogoršati ekološke krize, te da umjetna inteligencija također ugrožava privatnost, demokratiju i zdravlje djece. Osvrnuo se i na upozorenja nekih stručnjaka o mogućnosti da umjetna inteligencija izmakne ljudskoj kontroli ako nadmaši ljudske mogućnosti.

Američki senator nastavio je kritizirati ekonomsku nejednakost, rekavši da najbogatijih 1% društva posjeduje više bogatstva od donjih 93% društva, te da generalni direktori velikih profitabilnih kompanija zarađuju oko 350 puta više od običnih radnika. Prema Sandersu, manje od hiljadu američkih milijardera dodalo je 2,2 biliona dolara svom bogatstvu prošle godine, dok je realna plata američkih radnika, prilagođena inflaciji, oko 25 dolara sedmično niža nego što je bila prije 53 godine.

Također je naveo procjene Rand Corporation, rekavši da je tokom proteklih decenija gotovo 80 biliona dolara bogatstva prebačeno iz donjih 90 posto društva u više klase. Sanders je naglasio da povećana produktivnost i tehnološki napredak nisu doveli do proporcionalnog poboljšanja životnog standarda radnika, te da mnogim porodicama sada trebaju dva prihoda za pokrivanje troškova života.

Sanders je na kraju pozvao Demokratsku stranku da postane stranka koja brani radničke porodice, rekavši da stranka ne bi trebala biti zadovoljna kritikovanjem Trumpa, već bi trebala poduzeti mjere za poboljšanje zdravstvene zaštite, zapošljavanja i stanovanja ljudi.