Šta se dogodilo s afganistanskim studentima u Pakistanu? Od naredbe o deportaciji do dolaska suda

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Kriza afganistanskih studenata medicine i stomatologije u Pakistanu počela je krajem jula, ali je u drugoj sedmici septembra postala jedno od najvažnijih pitanja u napetim odnosima između Kabula i Islamabada.

Pakistansko medicinsko i stomatološko vijeće, regulatorno tijelo zemlje za medicinsko obrazovanje, prvo je 31. jula 2026. godine izdalo naredbe u vezi sa situacijom afganistanskih studenata, a zatim ih je 1. septembra saopćilo univerzitetima i medicinskim i stomatološkim fakultetima širom Pakistana.

U pismu se navodi da se afganistanski državljani koji su se prethodno registrovali za medicinske ili stomatološke kurseve u Pakistanu moraju vratiti u Afganistan.

Istovremeno, univerziteti su bili dužni da završe svoje procedure izlaska, uključujući izdavanje potvrde o nepostojanju prigovora i potrebnih administrativnih dokumenata.

Vijeće je također obustavilo nove prijeme, transfere, akademske razmjene i druge obrazovne pogodnosti za afganistanske studente u tekućoj akademskoj godini do daljnjeg.

Više od 200 studenata medicine i stomatologije suočava se s odlukom

Prema naknadnim informacijama Pakistanskog medicinskog vijeća, više od 200 afganistanskih studenata identificirano je u medicinskim i stomatološkim oblastima zemlje.

Vijeće je objavilo da je samo 22 od njih registrirano u PMDC sistemu; 14 je završilo studij, a osam je na pragu diplomiranja. Navodno se preispituje status registracije za oko 176 drugih.

Međutim, studenti kažu da problem registracije u mnogim slučajevima nije bio njihov.

Brojni afganistanski studenti rekli su da su primljeni putem univerziteta, Komisije za visoko obrazovanje Pakistana, pa čak i službenog programa stipendiranja vlade ove zemlje, a nikada im prilikom upisa nije rečeno da nedostatak zasebne registracije kod Medicinskog vijeća može dovesti do izbacivanja sa univerziteta nakon nekoliko godina.

Studenti koji su dobili stipendije od samog Pakistana

Jedan od važnih aspekata slučaja je da neki od studenata koji su predmet odluke studiraju u ovoj zemlji sa stipendijom Allama Muhammad Iqbal vlade Pakistana.

Prema Pakistanskom programu stipendiranja, planirane su hiljade stipendija za afganistanske građane, a u drugoj fazi programa dodijeljeno je oko 500 kvota za medicinu i 100 kvota za stomatologiju.

Pakistansko medicinsko vijeće kasnije je objavilo da je naredba o odlasku uključivala čak i studente stipendiste Allama Iqbal, te da je ova odluka donesena na osnovu opšte politike pakistanske vlade, posebno politike Ministarstva unutrašnjih poslova.

To je pojačalo proteste studenata; pakistanska vlada ih je regrutovala putem zvaničnog programa i obezbijedila stipendije, ali sada je zahtijevala njihov povratak prije kraja akademske godine.

Počinje sprovođenje naredbe; rok od 24 sata za neke studente

Kriza je postala javna kada su pakistanski univerziteti počeli da sprovode naredbu 8. i 9. septembra.

Medicinski univerzitet King Edward u Lahoreu zatražio je od 20 afganistanskih studenata medicine da se jave na proces odlaska. Sedam od ovih studenata bilo je u posljednjoj godini studija, a četiri od njih su bile žene.

Nekim studentima je dat rok od samo 24 sata da započnu procedure izlaska, a bilo je izvještaja da je nekima zabranjeno pohađanje nastave, bolničkih praksi ili smještaja u studentskim domovima.

Komisija za ljudska prava Pakistana procijenila je da bi samo u Lahoreu moglo biti pogođeno oko 100 afganistanskih studenata medicine i stomatologije, od kojih je između 20 i 40 žena.

Zašto je Pakistan donio ovu odluku?

Pakistanske institucije su u ovom slučaju ponudile dva različita objašnjenja.

Pakistansko medicinsko i stomatološko vijeće pokrenulo je pitanje registracije stranih studenata pred vijećem, rekavši da veliki broj afganistanskih studenata nema formalnu medicinsku registraciju.

Ali zvaničnik pakistanskog ministarstva zdravstva rekao je da je odluka "u principu" da se afganistanski studenti vrate usred pojačanih tenzija između Islamabada i Kabula.

Istraživački odjel Medicinskog vijeća također je rekao da je odluka zasnovana na politici pakistanske vlade, posebno na politici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dakle, iako je pitanje registracije i viza pokrenuto kao pravni argument, politički kontekst odluke nije bio skriven od nekih zvaničnika.

Odnosi između Pakistana i talibana su posljednjih mjeseci bili napeti, a obje strane su se više puta međusobno optuživale za aktivnosti militantnih grupa, napade na granicu i sigurnosna pitanja.

Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova: Nema opće zabrane

Pakistanski diplomatski establišment je od tada ponudio drugačiju priču.

Glasnogovornik pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je 10. septembra da vlada nije donijela odluku o deportaciji svih afganistanskih studenata.

Naglasio je da student koji je upisan na važeći univerzitetski kurs i ima važeću vizu može ostati u Pakistanu do kraja studija.

Međutim, kada je upitan o konkretnom nalogu Medicinskog vijeća, uputio je odgovor samom vijeću.

Ovaj stav je kontradikcija unutar pakistanske strukture.

Ministarstvo vanjskih poslova govorilo je o odsustvu opće zabrane, ali je naredba Medicinskog vijeća govorila o povratku afganistanskih studenata medicine i stomatologije bez jasnog razlikovanja između studenata s vizama i ostalih.

Protest talibana: Obrazovanje ne bi trebalo biti žrtva politike

Ambasada talibanske vlade u Islamabadu također je protestovala protiv ove odluke.

Ambasada je izjavila da studenti koji su legalno započeli svoje obrazovanje i uložili godine vremena i novca ne bi trebali biti lišeni nastavka obrazovanja zbog političkih dešavanja.

Ambasada talibana naglasila je da područja poput obrazovanja, nauke i ljudskih odnosa trebaju biti imuna na političke razlike između zemalja i pozvala Pakistan da preispita svoju odluku.

Dan kasnije, glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid također je nazvao pakistansku odluku "žalosnom" i "nehumanom".

Rekao je da je talibansko Ministarstvo visokog obrazovanja spremno ponovo prihvatiti studente koji se vraćaju iz iste faze u kojoj im je obrazovanje obustavljeno.

Veći problem za studentice

Obećanje talibana da će studentima koji se vraćaju dozvoliti nastavak obrazovanja suočava se s velikom preprekom za žene.

Talibani su ženama zabranili upis na univerzitete od 2022. godine, a od decembra 2024. godine su prestali obučavati žene u medicinskim, sestrinskim, babičkim, laboratorijskim i drugim zdravstvenim profesijama. Izvještaj UN-a navodi da je ženama od decembra 2024. godine zabranjeno studiranje u medicinskim oblastima, uključujući stomatologiju.

Iz tog razloga, Human Rights Watch je upozorio da bi povratak studentica medicine i stomatologije u Afganistan efektivno mogao okončati njihovo obrazovanje.

Jedna žena, koja je kasnije podnijela žalbu sudu u Lahoreu, rekla je da je prethodno dvije godine studirala medicinu u Afganistanu, ali da nije mogla nastaviti studije zbog talibanskih ograničenja, te je zatim otišla u Pakistan da nastavi obrazovanje.

Dakle, s jedne strane, talibani su protestovali kod Pakistana da ne lišava afganistanske studente obrazovanja, ali s druge strane, nije pružio priliku studenticama medicine i stomatologije da se vrate na afganistanske univerzitete.

Reakcija pakistanskih institucija za ljudska prava

Komisija za ljudska prava Pakistana osudila je odluku Medicinskog vijeća i upozorila da bi ova akcija mogla pretvoriti obrazovno pitanje u "humanitarnu krizu".

Institucija je saopštila da sigurnosne tenzije između Pakistana i talibana ne mogu biti opravdanje za kolektivno kažnjavanje studenata koji studiraju.

Komisija je također pozvala na poštivanje principa "nevraćanja" i naglasila da se situacija svakog studenta treba pojedinačno preispitati, posebno žena koje bi se suočile sa strogim ograničenjima od strane talibana ako se vrate.

Human Rights Watch je također pozvao Pakistan da poništi naredbu, obnovi registraciju studenata i omogući im da završe obrazovanje.

Pakistanski političari su se također usprotivili.

Odluka se suočila i sa političkim protivljenjem unutar Pakistana.

Allama Raja Nasir Abbas, vođa opozicije u Senatu, nazvao je odluku političkom i nepravednom, rekavši da bi mogla stvoriti percepciju "lične osvete" i posijati neprijateljstvo među mlađom generacijom.

Naglasio je da studentima koji studiraju treba dozvoliti da završe studij.

Asad Qaiser, istaknuta ličnost u pakistanskoj vladi i bivši predsjednik Narodne skupštine, također je osudio odluku i rekao da će pokrenuti pitanje u parlamentu. Također je najavio pravne mjere protiv odluke.

13 studenata ide na sud

Na kraju, 13 afganistanskih studenata, uključujući sedam žena i šest muškaraca, podnijelo je tužbu Visokom sudu u Lahoreu 10. septembra.

Oni su bili studenti Medicinskog univerziteta kralja Edwarda, Medicinskog i stomatološkog fakulteta šeika Kalife bin Zajeda i Instituta za medicinske nauke.

Studenti su tvrdili da Medicinsko vijeće nije imalo zakonsko ovlaštenje da ih izbaci i da su naredbe od 31. jula i 1. septembra protivne pakistanskom ustavu i međunarodnim obavezama.

Također su rekli da su izbačeni sa univerziteta, a u nekim slučajevima i iz studentskih domova, a da im nije data prilika da se brane.

Sud obustavlja naredbu o izbacivanju

Visoki sud u Lahoreu je u petak, 11. septembra, privremeno obustavio izvršenje obje naredbe Medicinskog vijeća.

Sudija Halid Isak naredio je da studenti mogu nastaviti studije, pojaviti se na ispitima i vratiti se u svoje studentske domove.

Sud je zatražio od Medicinskog vijeća, Ministarstva zdravstva i nadležnih univerziteta da dostave svoje odgovore na sljedećem ročištu zakazanom za 18. septembar.

Do trenutka pisanja ovog teksta, protjerivanje studenata nije okončano i slučaj je još uvijek u toku pred pakistanskim pravosuđem.