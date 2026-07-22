Jemen: Ako počne rat protiv Gaze, odmah ćemo poduzeti mjere

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - General-major Yousef Hassan Al-Madani, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Jemena, čestitao je Khalilu al-Hayi izbor za čelnika pokreta Hamas kao nasljednika šehida Yahya al-Sanwara i dosadašnjih vođa ovog pokreta.

General-major Al-Madani je dodao: Vaš izbor za ovu veliku odgovornost na ovoj izuzetnoj i istorijskoj fazi pokazuje nepokolebljivost vođa i veličinu ovog puta. Apsolutno smo sigurni da ste najbolji nasljednik najboljih prethodnika. Zato što imate prošlost punu džihada i hrabrih i čvrstih pozicija u suprotstavljanju cionističkom režimu i služenju centralnom pitanju nacije.

Hvaleći veliku i herojsku ulogu pokreta Hamas, zajedno s drugim palestinskim grupama otpora, u suočavanju s izraelskim neprijateljem i njegovim neprijateljskim i ekspanzionističkim planovima protiv islamske nacije i njenih svetih mjesta, uključujući džamiju Al-Aqsa, pojasnio je: Pitanje Palestine i ugnjetavanja Gaze ostat će naše glavno i centralno pitanje. Pitanje koje nikada neće biti pitanje pregovora i kompromisa. Opsada Jemena i pokušaj da se naš narod baci na koljena nije ništa drugo nego cijena Jemena privrženosti svojoj vjeri, moralnom i humanitarnom položaju uz palestinsku braću.

Načelnik Generalštaba jemenskih oružanih snaga dodao je: "Nikada nećemo dozvoliti povratak rata i agresije na pojas Gaze, i dat ćemo sve od sebe da spriječimo njegovo ponavljanje."

On je izjavio: Još jednom vam naglašavamo da ako izraelski neprijatelj ponovo izvrši invaziju ili započne rat protiv pojasa Gaze, mi smo potpuno spremni da se odmah vratimo intenziviranju vojnih operacija.

Na kraju, Al-Madani je poželio Al-Hayi Božiji uspjeh u nošenju ovog velikog povjerenja, dok mu Bog ne da jasnu pobjedu za borce otpora i zaštiti Gazu i njen narod.