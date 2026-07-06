Opsežno izvještavanje o ispraćaju i dženazi vođe Revolucije u Iraku uz prisustvo 3.000 novinara

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački odbor koji organizuje ispraćaj šehida vođe Revolucije najavio je da će više od tri hiljade novinara iz iračkih, arapskih i stranih medija učestvovati u izvještavanju o ispraćajau i dženazi Seyyeda Alija Hameneija.

Prema riječima Saada Maana, glasnogovornika Vrhovnog odbora za ispraćaj u Iraku, tijelo šehida vođe stići će u Irak u utorak, a javna dženaza će se održati u provinciji Najaf Ashraf u srijedu u 6 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Prognoze pokazuju da će milioni učestvovati u ceremoniji. Novinska agencija Al-Ahed također je predvidjela da će više od pet miliona ljudi učestvovati u ispraćaju šehida vođe u dva iračka grada.

Iračka vlada formirala je visoki štab na čelu s premijerom za održavanje ceremonije. Ihsan al-Awadi, šef kabineta premijera i predsjedavajući Visokog komiteta iračkog premijera, opisao je održavanje sahrane u Iraku i svetilištima historijskom čašću za iračku naciju i naglasio da iračka vlada i nacija neće štedjeti napore da ceremonija bude održana na veličanstven način.

Također, nekoliko iračkih provincija, uključujući Bagdad, Najaf, Karbalu, Basru i Dhi Qar, proglasilo je srijedu službenim neradnim danom kako bi građani mogli prisustvovati ceremoniji.