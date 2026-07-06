Financial Times: 10 km ulica, ujedinjeni u žalosti / Milioni Iranaca prisustvovali su najvećem ispraćaju u modernoj historiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), britanske novine "Financial Times" bile su, kao i mnogi drugi zapadni mediji, iznenađene veličanstvenim održavanjem ispraćaja iranskog vođe, ajetullaha sejjida Alija Hameneija, te su u izvještaju napisale da je današnja ceremonija u Teheranu opisana kao kulminacija jedne od najvećih demonstracija narodne podrške iranskom suverenitetu.

Milioni ljudi na najvećem okupljanju u savremenoj historiji Irana

Ove britanske novine su u svom izvještavanju o događaju napisale da su milioni Iranaca učestvovali u ispraćaju ajetullaha sejjida Alija Hamneija, iranskog vođe, u ponedjeljak; događaj koji se smatra jednim od najvećih javnih okupljanja u savremenoj historiji Irana. Izvještaj je istakao da je entuzijastično prisustvo iranskih ožalošćenih pretvorilo ispraćaj u Teheranu u jednu od najvećih sahrana u modernoj historiji.

Financial Times, opisujući raspoloženje iranskih ožalošćenih koji su prisustvovali sahrani Vođe nacije, napisao je da su mnogi ožalošćeni plakali ili udarali u prsa i okružili vozilo koje je prevozilo tijelo šehidskog vođe i njegovu porodicu, a gomila je bila toliko velika da je put vozila nekoliko puta blokiran zbog gužve.

Novine su zatim napisale da je staza ispraćaja bila duga više od 10 kilometara i da je počinjala od ulice Damavand na istoku grada, a nastavljala se prolazeći kroz Trg Imama Huseina, Trg Engelab i Trg Azadi.

Poput mnogih drugih medija, i ovaj medij je istakao crvene zastave koje su ožalošćeni nosili sa sobom, napisavši da je gomila nosila crvene vjerske zastave, koje simboliziraju traženje odmazde.

Prema navodima medija, ožalošćeni su iznad glava nosili visoki crveni transparent na kojem je na perzijskom i engleskom jeziku pisalo "Ubit ćemo Trumpa". Neki su skandirali "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu".

„Došao sam ovdje da se oprostim od šehidskog vođe i da kažem da njegov put mora nastaviti. Izgubili smo hiljade šehida ovom ratu. Iran mora pokazati svoju snagu u ovoj regiji.“

Prema izvještaju, šehadet ajetullaha Alija Hamneija povećao je jedinstvo Iranaca.