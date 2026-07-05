Islamski ummet treba slijediti svoju dužnost traženja odmazde za krv šehida

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Njegova Eminencija ajetullah Makarem Širazi, u poruci u kojoj naglašava potrebu za širokim prisustvom javnosti na oproštajnim ceremonijama i dženazi šehida vođe revolucije, izjavio je: Rat nije završen, stoga je svako usađivanje očaja, slabosti, zastoja i slabljenja morala naroda, zvaničnika i oružanih snaga u skladu sa željama neprijatelja i protiv interesa zemlje i islamske nacije.

Njegova Eminencija je naglasila krvožednost šehida Imama i u tom smislu izjavila: Ubice i počinioci ovog velikog zločina, čije su ruke umrljane krvlju tog dragog šehida, zapovjednika, zvaničnika, bespomoćnog naroda i potlačene djece, neće biti imuni na Božansku odmazdu i pravednu kaznu, a islamska nacija će ispuniti svoju dužnost osvete za krvožednost ovih šehida u okviru standarda Šerijata i zakona.

Posvećenost čuvanju velajete-faqiha je još jedna važna tema poruke ajetullaha Makarem Širazija, a navedeno je da se Islamska revolucija zasniva na progresivnom principu velajete-faqiha i da je zahvaljujući tom principu savladala teške prepreke i brojne zavjere neprijatelja. Princip velajete-faqih (starješinstvo islamskiog pravnika) u islamskom sistemu je osovina jedinstva, čuvar interesa nacije i stub stabilnosti sistema, a posvećenost tome je univerzalna dužnost i sredstvo zaštite islama i zemlje.

"Ne bismo trebali pretpostavljati da je ovaj rat završen; naprotiv, sukob s arogantnim frontom se nastavlja. Stoga je svako usađivanje očaja, slabosti, zastoja i slabljenja morala naroda, zvaničnika i oružanih snaga u skladu sa željama neprijatelja i protiv interesa zemlje i Islamskog ummeta. Naravno, nada i istrajnost nikada ne znače ignorisanje realnosti na terenu; naprotiv, strpljenje i upornost su među najvažnijim faktorima za pobjedu u Božanskim iskušenjima" - napisao je on u svojoj poruci i nastavio:

"Drugo: Ubice i počinioci ovog velikog zločina, čije su ruke umrljane krvlju tog dragog šehida, zapovjednika, službenika, bespomoćnog naroda i potlačene djece, neće biti imuni od Božije kazne i pravedne kazne, i ova čista krv nikada neće biti zaboravljena, a islamski narod će ispuniti svoju dužnost traženja odmazde za krv ovih šehida u okviru standarda šerijata i zakona.

Treće: Zvaničnici, oružane snage i svi donosioci odluka moraju, oslanjajući se na Svemogućeg Boga, vjerujući u Božija obećanja, koristeći sve kapacitete zemlje i oslanjajući se na vjeru, strpljenje i upornost naroda, stajati protiv neprijatelja s razboritošću, autoritetom i budnošću, bilo u vojnoj, diplomatskoj ili drugim oblastima; jer je iskustvo pokazalo da će svako povlačenje pred agresorom učiniti ga hrabrijim u nastavku njegove agresije i ekscesa.

Četvrto: Islamska revolucija zasniva se na progresivnom principu Velajete-faqih (Starješinstvo islamskog pravnika) i, zahvaljujući ovom principu, savladala je teške prepreke i brojne zavjere neprijatelja. Taj princip u islamskom sistemu je osovina jedinstva, čuvar interesa nacije i stub stabilnosti sistema, a pridržavanje istog je univerzalna dužnost i zaštita islama i zemlje.

Peto: Danas, više nego ikad, održavanje nacionalnog jedinstva i solidarnosti je neosporna potreba, a razlike u mišljenjima, čak i ako proizlaze iz ispravnih motiva, ne bi trebale biti osnova za podjele i slabljenje domaćeg fronta. Istovremeno, ugledni zvaničnici bi također trebali raditi s povećanom marljivošću na rješavanju problema naroda i iskreno im služiti.