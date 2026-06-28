Odlučan odgovor: IRGC napao osam američkih vojnih objekata nakon obnovljenih američkih napada

U saopštenju, IRGC je naveo da su njihova mornarica i vazduhoplovne snage zajednički izvele operaciju između "2:00 i 3:00 ujutro u nedjelju (po lokalnom vremenu)", ciljajući osam "ključnih američkih vojnih objekata", uključujući "vazdušnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu" i "sjedište Pete flote SAD u luci Salman u Bahreinu".

Korpus je saopštio da je operacija uključivala balističke rakete i dronove i da su ciljani objekti uništeni.

Prema saopštenju, operacija je uslijedila nakon napada koje je neprijatelj izveo na pet iranskih obalnih ispostava ranije tog dana.

"Agresorski neprijatelj, čija je sama priroda karakterizirana kršenjem obaveza i kršenja sporazuma, napao je pet obalnih ispostava Islamske Republike u ranim jutarnjim satima danas pod izgovorom odgovora na suočavanje mornarice IRGC-a s brodom koji je ušao [u Hormuškom moreuzu]", navodi se u saopštenju.

Upozorenje u vezi s provođenjem Hormuškog moreuza

IRGC je saopštio da pomorski promet kroz Hormuški moreuz spada pod odgovornost Irana u skladu s memorandumom o razumijevanju koji je posredovao Pakistan, a koji je nedavno potpisan između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Dodaje se: "Od sada će se s plovilima za koja se utvrdi da krše propise postupati čvršće nego prije."

U saopštenju se također upozorava da će "svaka buduća agresija neprijatelja, bez obzira na izgovor, pa čak i ako, kao sinoć i večeras, cilja ciljeve koji se smatraju manje važnima, biti dočekana s razornim odgovorom."

IRGC je dalje izjavio: "Neprijatelj treba shvatiti da kršenje primirja predstavlja kršenje prve klauzule Islamabadskog sporazuma i rezultirat će potpunom obustavom svih povezanih procesa."

Izjava je uslijedila nakon objave Centralne komande Sjedinjenih Država (CENTCOM) da je izvela novu agresiju na ciljeve unutar Irana.

CENTCOM je tvrdio da su napadi izvedeni kao odgovor na ciljanje komercijalnog tankera za naftu.

Ubrzo nakon objave, iranski državni emiter IRIB, pozivajući se na informirani vojni izvor, izvijestio je o eksplozijama u okrugu Sirik u južnoj provinciji Hormozgan.

Prema izvoru, "Eksplozije koje su se čule uzrokovane su od strane nekoliko projektila koji su pogodili telekomunikacijski toranj u blizini sela Tahrouyi u Siriku."

Stanovnici su također izvijestili da su čuli nekoliko eksplozija na otoku Qeshm, iako tačne lokacije i uzroci nisu utvrđeni, prema izvještaju.

Obnovljena razmjena uslijedila je nakon incidenta u petak u kojem je mornarica IRGC-a ispalila upozoravajuće hice na plovilo koje je ignoriralo upozorenja o korištenju neovlaštene rute kroz Hormuški tjesnac.

CENTCOM je naknadno izvijestio o napadima na vojne ciljeve u Iranu.

IRGC je kasnije najavio odmazdne napade na američke vojne ciljeve u regiji.

"I one (Sjedinjene Države) su sada dobile potreban odgovor", saopštile su tada snage, dodajući: "Isto će se primjenjivati ​​i na sva buduća kršenja." "Ukoliko se ova agresija ponovi, naš odgovor će biti širi od ovoga."

Američke snage su više puta prekršile primirje koje je američki predsjednik Donald Trump najavio 7. aprila tokom posljednje runde ničim izazvane američko-izraelske vojne agresije protiv Irana.

Iran je odgovorio na neopravdanu agresiju sa najmanje 100 odmazdnih udara i nastavio je odgovarati na naknadna kršenja primirja.