Trumpovo ratno huškanje protiv Irana uništilo mu je uticaj

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki list Washington Post je u analizi danas, u ponedjeljak, obradio probleme s kojima se Donald Trump suočava nakon svog ratnog huškanja protiv Irana kako bi najavio sporazum s tom zemljom.

Washington Post je u današnjem članku naveo da je Donaldovo ratno huškanje protiv Irana u februaru ove godine dovelo do gubitka njegovog utjecaja.

Novine su napisale da su se napori Donalda Trumpa da postigne sporazum s Iranom suočili s velikim protivljenjem unutar Sjedinjenih Država, jer ga članovi stranke američkog predsjednika optužuju da je dao previše ustupaka Teheranu.

Prema analizi novina, ovo protivljenje ukazuje na velike izazove s kojima će se Donald Trump suočiti u svom pokušaju da krhko primirje pretvori u trajni sporazum.

Medijski list, podsjećajući da je Iran tokom rata dokazao da može šokirati svjetska energetska tržišta, napisao je: Trump vjerovatno ima manje poluge nego što je imao u pregovorima koji su se održali u februaru i prije rata s Iranom.

Ustupci koje je Bijela kuća unaprijed ponudila kako bi vratila Iran za pregovarački sto postali su jedna od glavnih osa napada za Trumpove kritičare.

Aaron David Miller, stručnjak za odnose SAD-a i Izraela koji je savjetovao republikanske i demokratske administracije o politici Bliskog istoka, rekao je za Washington Post da ima malo prostora za manevrisanje i napad na Iran.

Američko odvraćanje od Irana je oslabljeno

Pritisak na Iran "je efektivno kao nastavak rata ili ponovno nametanje pomorske blokade", dodao je, "ali postoje posljedice" - uključujući posljedice koje je sam Trump rekao da želi izbjeći.

"Značajno smo oslabili naše odvraćanje od Irana", rekao je Miller.

Ulog je visok za Trumpa i Republikansku stranku, izvijestio je Washington Post. Inflacija potaknuta sukobom izvršila je veliki pritisak na mnoge Trumpove pristalice, gurajući ga da pokuša vratiti ekonomiju na pravi put do vremena međuizbora u novembru.

Anketa Fox Newsa objavljena prošle sedmice pokazala je da 58 posto birača vjeruje da su Sjedinjene Države donijele pogrešnu odluku o poduzimanju vojne akcije protiv Irana u februaru. 75 posto republikanaca reklo je da je to bio pravi izbor, a 35 posto birača odobrilo je Trumpovo postupanje s Iranom.

Iranske ponovljene prijetnje zatvaranjem Hormuškog tjesnaca naglašavaju izazove s kojima se suočavaju diplomatski napori Trumpove administracije. Prije 28. februara, iranski utjecaj na usku brodsku liniju bio je teoretski i nikada nije testiran.

„Iran je sada pokazao da može blokirati promet na ruti koja prevozi 20 posto svjetskih zaliha nafte i prirodnog plina“, izvijestio je Washington Post.

Trump je prošle sedmice rekao da su zabrinutost zbog globalnih cijena energije i smanjenja zaliha nafte bili glavni faktor u njegovoj odluci da u to vrijeme traži mirovni sporazum.

Novine su napisale: Trump i Vance suočili su se sa sve većim kritikama od strane nekih istih ljudi koji su u početku pozdravili napade, posebno kada su obojica prošle sedmice pojačali svoj ton protiv Izraela i kritikovali ga zbog nepoštivanja uslova sporazuma.

U drugom dijelu analize, američke novine pišu: Uključivanje prekida vatre u Libanu u sporazum vjerovatno će nastaviti opterećivati ​​odnose SAD-a i Izraela, jer stavlja Washington u poziciju da se po pitanju napada na Libanon svrsta na stranu Irana, a ne Izraela.